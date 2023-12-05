Жанмонно, Симон, Брезаз-Буше, Фийон-Майе и Жаклен вошли в состав сборной Франции на этап Кубка мира в Хохфильцене

Стал известен состав сборной Франции по биатлону на этап Кубка мира в Хохфильцене.

Соревнования пройдут с 8 по 10 декабря.

Сборная Франции

Женщины

Жюстин Брезаз-Буше

Софи Шово

Хло Шевалье

Жилонн Гигонна

Лу Жанмонно

Жюлия Симон

Мужчины

Эмильен Клод

Фабьен Клод

Кентен Фийон-Майе

Антонин Гигонна

Эмильен Жаклен

Эрик Перро

Расписание трансляций второго этапа Кубка мира по биатлону в Хохфильцене