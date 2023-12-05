Жанмонно, Симон, Брезаз-Буше, Фийон-Майе и Жаклен вошли в состав сборной Франции на этап Кубка мира в Хохфильцене
Стал известен состав сборной Франции по биатлону на этап Кубка мира в Хохфильцене.
Соревнования пройдут с 8 по 10 декабря.
Сборная Франции
Женщины
Жюстин Брезаз-Буше
Софи Шово
Хло Шевалье
Жилонн Гигонна
Лу Жанмонно
Жюлия Симон
Мужчины
Эмильен Клод
Фабьен Клод
Кентен Фийон-Майе
Антонин Гигонна
Эмильен Жаклен
Эрик Перро
Расписание трансляций второго этапа Кубка мира по биатлону в Хохфильцене