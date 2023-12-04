Дмитрий Губерниев: «В Тюмени страшная погода с точки зрения минуса. Есть ощущение, что все тюменские старты после среды будут под вопросом»

Дмитрий Губерниев считает, что на Кубке России в Тюмени могут пройти только спринты.

Соревнования должны пройти 6, 7 и 10 декабря – согласно прогнозу, в эти даты ожидается похолодание до минус 31 градуса. Из-за погодных условий организаторы уже решили отказаться от проведения пролога.

«В Тюмени погода страшная с точки зрения минуса и проведения соревнований. Ясно уже одно: скорее всего, в среду биатлонисты проведут две спринтерские гонки, если позволит погода. А вот дальше начинаются вопросы.

Есть ощущение, что все тюменские старты после среды будут под вопросом. Биатлонисты, естественно, готовы выступать. Но история может быть опасной для здоровья.

Некоторые тренеры предложили остаться в Уфе и провести остаток гонок именно там», – сказал комментатор.

Расписание трансляций третьего этапа Кубка России по биатлону в Тюмени