Расписание трансляций третьего этапа Кубка России по биатлону в Тюмени
С 6 по 10 декабря в Тюмени пройдет третий этап Кубка России по биатлону.
Альфа-Банк Кубок России-2023/24 по биатлону
3-й этап
Тюмень
Расписание трансляций
6 декабря, среда
Спринт, женщины
9:00
Спринт, мужчины
12:00
7 декабря, четверг
Индивидуальная гонка, женщины
9:00 Матч ТВ, Матч! Арена
Индивидуальная гонка, мужчины
12:00 Матч ТВ, Матч! Арена
10 декабря, воскресенье
Большой масс-старт, женщины
9:00 Матч ТВ, Матч! Арена
Большой масс-старт, мужчины
12:00 Матч ТВ
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала соревнований – московское, указаны только прямые трансляции. Информация о гонках 6 декабря обновится позже.