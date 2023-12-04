Расписание трансляций третьего этапа Кубка России по биатлону в Тюмени

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С 6 по 10 декабря в Тюмени пройдет третий этап Кубка России по биатлону.

Альфа-Банк Кубок России-2023/24 по биатлону

3-й этап

Тюмень

Расписание трансляций

6 декабря, среда

Спринт, женщины

9:00

Спринт, мужчины

12:00

7 декабря, четверг

Индивидуальная гонка, женщины

9:00 Матч ТВ, Матч! Арена

Индивидуальная гонка, мужчины

12:00 Матч ТВ, Матч! Арена

10 декабря, воскресенье

Большой масс-старт, женщины

9:00 Матч ТВ, Матч! Арена

Большой масс-старт, мужчины

12:00 Матч ТВ

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала соревнований – московское, указаны только прямые трансляции. Информация о гонках 6 декабря обновится позже.

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1 комментарий
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Всё отменят... В среду будет -22° с утра, потом похолодает, а в четверг и воскресенье вообще за тридцатник мороз
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Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
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