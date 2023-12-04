Расписание трансляций третьего этапа Кубка России по биатлону в Тюмени

С 6 по 10 декабря в Тюмени пройдет третий этап Кубка России по биатлону.

Альфа-Банк Кубок России-2023/24 по биатлону

3-й этап

Тюмень

Расписание трансляций

6 декабря, среда

Спринт, женщины

9:00

Спринт, мужчины

12:00

7 декабря, четверг

Индивидуальная гонка, женщины

9:00 Матч ТВ, Матч! Арена

Индивидуальная гонка, мужчины

12:00 Матч ТВ, Матч! Арена

10 декабря, воскресенье

Большой масс-старт, женщины

9:00 Матч ТВ, Матч! Арена

Большой масс-старт, мужчины

12:00 Матч ТВ

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала соревнований – московское, указаны только прямые трансляции. Информация о гонках 6 декабря обновится позже.