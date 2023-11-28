Дмитрий Губерниев: «Я бы на месте СБР сначала договорился с телевидением, а потом уже снял пролог, а не наоборот»

Губерниев заявил, что СБР нужно было договориться с телевидением, чтобы снять пролог.

Сегодня в Ханты-Мансийске прошел пролог этапа Кубка России по биатлону в виде лыжного спринта на 100 м. Трансляция гонки велась в соцсетях биатлонистов России.

«Я бы на месте СБР сначала договорился с телевидением, а потом уже снял пролог, а не наоборот. Понятное дело, что его где-то показывали, мы в порционном режиме это все снимали, но должного внимания к этим соревнованиям пока еще нет.

В целом, идея хорошая. Было понятно, что после нашей стометровки, которая имела огромный успех благодаря Диме Занину и каналу «Матч ТВ», СБР на месте стоять не будет.

Они вызов приняли и пытаются делать свою историю сами. Молодцы: призовой фонд есть, спортсменам интересно, поэтому пусть бегают», – сказал комментатор и телеведущий .

Кубок России. Пролог. Грухвина и Корнев выиграли лыжные спринты на 100 м, Емерхонов и Казакевич – 3-и