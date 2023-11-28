Дмитрий Губерниев: «Я бы на месте СБР сначала договорился с телевидением, а потом уже снял пролог, а не наоборот»

Теги телевидение Союз биатлонистов России Дмитрий Губерниев Кубок России Биатлон

Губерниев заявил, что СБР нужно было договориться с телевидением, чтобы снять пролог.

Сегодня в Ханты-Мансийске прошел пролог этапа Кубка России по биатлону в виде лыжного спринта на 100 м. Трансляция гонки велась в соцсетях Союза биатлонистов России. 

«Я бы на месте СБР сначала договорился с телевидением, а потом уже снял пролог, а не наоборот. Понятное дело, что его где-то показывали,  мы в порционном режиме это все снимали, но должного внимания к этим соревнованиям пока еще нет.

В целом, идея хорошая. Было понятно, что после нашей стометровки, которая имела огромный успех благодаря Диме Занину и каналу «Матч ТВ», СБР на месте стоять не будет.

Они вызов приняли и пытаются делать свою историю сами. Молодцы: призовой фонд есть, спортсменам интересно, поэтому пусть бегают», – сказал комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев

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6 комментариев

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Калифорниец № 24
Всё правильно они сделали. В следующий раз будешь знать как дифирамбы петь Нуждову и открыто критиковать Майгурова прямо во время трансляций. Кому нужно было-и в интернете посмотрел это шоу. Однако осадить Губерниева было очень нужно.
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Dinamik1
Губера кинули уже успех.
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+11
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sav187
Хорошо бы сбр постепенно вообще перешёл на самостоятельные трансляции. Многие с удовольствием смотрели бы гонки без губерниевских комментариев.
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александр
Хорошо, что не подключили Губерниева со своей свитой.Они бы испортили этот пролог и превратили бы в скучный утренник детского сада, где ведущим был бы Губерниев, который присвоил бы всю славу на себя.Есть такое выражение:"Свита делает короля". Правильно сделала федерация.Без него всё было естественно.
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Элси Ринген
В итоге пролог нормально сняли и без телевидения.
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Огюст
А Губерниев чуть закатал свои губёнки после этой "стометровки"!
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