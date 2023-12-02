Пройс – первая после Дальмайер немецкая биатлонистка, возглавившая общий зачет Кубка мира. Лаура выходила на старт в желтой майке в марте 2017-го
Немецкая биатлонистка возглавила общий зачет Кубка мира впервые с марта 2017 года.
После двух гонок на этапе в Эстерсунде в активе Франциски Пройс 125 очков. Она делит лидерство в общем зачете с норвежкой Каролине Кноттен.
Последней немкой, которая выходила на старт гонки в желтой майке лидера, была двукратная олимпийская чемпионка Лаура Дальмайер 19 марта 2017 года. В том сезоне она завоевала Большой хрустальный глобус.