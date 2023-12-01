Кирилл Бажин: «Без промаха мог бы бороться, без проблем. Привыкаем к холоду, организму нужно время, чтобы адаптироваться»

Биатлонист Кирилл Бажин высказался о холоде на Кубке России в Ханты-Мансийске.

Сегодня Бажин занял четвертое место в спринте, допустив один промах. Победил Эдуард Латыпов.

«Без промаха мог бы бороться, без проблем. Немножко не понимаю, почему промах был – надо спрашивать у тренеров, потому что я не видел, не отметил выстрел. Быстро стреляю? Ну, мы тренировались.

Привыкаем к холоду, организму все равно нужно время, чтобы адаптироваться. Может, где-то зажатость была на первом круге, потом все нормально», – сказал Бажин в эфире «Матч ТВ».