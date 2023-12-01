Кирилл Бажин: «Без промаха мог бы бороться, без проблем. Привыкаем к холоду, организму нужно время, чтобы адаптироваться»

Теги сборная России Кубок России Кирилл Бажин Биатлон

Биатлонист Кирилл Бажин высказался о холоде на Кубке России в Ханты-Мансийске.

Сегодня Бажин занял четвертое место в спринте, допустив один промах. Победил Эдуард Латыпов.

«Без промаха мог бы бороться, без проблем. Немножко не понимаю, почему промах был – надо спрашивать у тренеров, потому что я не видел, не отметил выстрел. Быстро стреляю? Ну, мы тренировались.

Привыкаем к холоду, организму все равно нужно время, чтобы адаптироваться. Может, где-то зажатость была на первом круге, потом все нормально», – сказал Бажин в эфире «Матч ТВ».

6 комментариев
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скорость тоже на уровне ,походу
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Молодчик; пацан сказал,что будет одним из лучших в этом сезоне,пацан доказывает на деле Стрельба на стойке сегодня- это конечно мировой уровень.Вот так бы ее поймать на сезон
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Эх к холоду не привыкнуть Кирилл
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Ответ heivani
Молодчик; пацан сказал,что будет одним из лучших в этом сезоне,пацан доказывает на деле Стрельба на стойке сегодня- это конечно мировой уровень.Вот так бы ее поймать на сезон
стойка классная три гонки
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Ответ Aleks2022
стойка классная три гонки
На преследование неплохая позиция,чтобы попасть на пьедестал .
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