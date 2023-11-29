Кубок мира. Женская сборная Норвегии была быстрейшей на лыжне, Швеция уступила 7 секунд

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Норвегия показала лучший лыжный ход в женской эстафете на Кубке мира в Эстерсунде.

Кубок мира по биатлону-2023/24

1-й этап

Эстерсунд, Швеция

Эстафета, женщины

Лыжный ход

1-й этап

1. Лу Жанмонно (Франция) – 17.24,5

2. Тереза Воборникова (Чехия) – 1,5

3. Анна Магнуссон (Швеция) – 1,9

4. Марте Крoкстад Юхансен (Норвегия) – 8,8

5. Элиза Гаспарин (Швейцария) – 10,9

6. Янина Хеттих-Вальц (Германия) – 12,6

2-й этап

1. Юни Арнеклейв (Норвегия) – 17.25,8

2. Линн Перссон (Швеция) – 20,9

3. Селина Гротиан (Германия) – 24,2

4. Джессика Йислова (Чехия) – 24,6

5. Сюзан Кюэльм (Эстония) – 30,0

6. Полона Клеменчич (Словения) – 34,5

3-й этап 

1. Эльвира Оберг (Швеция) – 17.02,1

2. Каролине Кноттен (Норвегия) – 29,1

3. Жюстин Брезаз-Буше (Франция) – 30,8

4. Ванесса Фойгт (Германия) – 34,2

5. Маркета Давидова (Чехия) – 38,6

6. Туули Томингас (Эстония) – 1.12,8

4-й этап

1. Ингрид Ланмарк Тандревольд (Норвегия) – 17.19,1 

2. Анамария Лампич (Словения) – 0,2

3. Ханна Оберг (Швеция) – 13,3

4. Жюлия Симон (Франция) – 13,4

5. Лена Хекки-Гросс (Швейцария) – 24,2

6. Люция Харватова (Чехия) – 26,6

Общее время лыжного хода

1. Норвегия – 1:09.49,4

2. Швеция – 7,0

3. Франция – 46,2

4. Чехия – 53,4

5. Германия – 1.29,0

6. Швейцария – 2.19,1

Скорострельность 

1. Германия – 4.20,3 (0+4)

2. Австрия – 4.42,3 (0+7)

3. Украина – 4.52,3 (1+9)

4. Швейцария – 4.54,8 (0+10)

5. Словакия – 4.57,7 (0+6)

6. Норвегия – 5.01,0 (0+9)

7. Швеция – 5.13,4 (1+9)

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15 комментариев
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LOL_LOL
4 этап:
1 Ингрид-Ландмарк Тандреволд 17:19.1 0.0
2 Анамария Лампич 17:19.3 +0.2
3 Ханна Эберг 17:32.4 +13.3
4 Жюлья Симон 17:32.5 +13.4
5 Лена Хекки Гросс 17:43.3 +24.2
6 Люция Харватова 17:45.7 +26.6
+3
-1
+2
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yasvetik
А что с ходом Лампич? По пути Стины пошла?
+3
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LOL_LOL
Ответ yasvetik
А что с ходом Лампич? По пути Стины пошла?
последний этап неверно указан, похоже, с учетом стрельбы. Чистым ходом Лампич вторая на этапе, +0,2 от Тандреволд
+2
-1
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LOL_LOL
4 Этап неверно указали.
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starichok77
глядя на неимоверные отталкивания Лены Хекки Гросс, трудно поверить, что Тандревольд была быстрейшей, но я за Ингрид, конечно, браво норвежка с русскими корнями!
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Аркаимец
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Ответ Лжетрофеич
ну, Ханна после последней стрельбы уже шла пешком.
Да нет Трофеич, не готова она физически с этому этапу. Стрельнулась именно по этой причине.
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Аркаимец
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ Бартоломью Робертс
https://youtu.be/bXQ1NxuW-gM
Ты бы лучше статус новый запилил. Собор то без нас с тобой прошел...Обкашляли бы по стариковски ситуацию текущего момента.
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