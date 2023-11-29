Кубок мира. Женская сборная Норвегии была быстрейшей на лыжне, Швеция уступила 7 секунд
Норвегия показала лучший лыжный ход в женской эстафете на Кубке мира в Эстерсунде.
Кубок мира по биатлону-2023/24
1-й этап
Эстерсунд, Швеция
Эстафета, женщины
Лыжный ход
1-й этап
1. Лу Жанмонно (Франция) – 17.24,5
2. Тереза Воборникова (Чехия) – 1,5
3. Анна Магнуссон (Швеция) – 1,9
4. Марте Крoкстад Юхансен (Норвегия) – 8,8
5. Элиза Гаспарин (Швейцария) – 10,9
6. Янина Хеттих-Вальц (Германия) – 12,6
2-й этап
1. Юни Арнеклейв (Норвегия) – 17.25,8
2. Линн Перссон (Швеция) – 20,9
3. Селина Гротиан (Германия) – 24,2
4. Джессика Йислова (Чехия) – 24,6
5. Сюзан Кюэльм (Эстония) – 30,0
6. Полона Клеменчич (Словения) – 34,5
3-й этап
1. Эльвира Оберг (Швеция) – 17.02,1
2. Каролине Кноттен (Норвегия) – 29,1
3. Жюстин Брезаз-Буше (Франция) – 30,8
4. Ванесса Фойгт (Германия) – 34,2
5. Маркета Давидова (Чехия) – 38,6
6. Туули Томингас (Эстония) – 1.12,8
4-й этап
1. Ингрид Ланмарк Тандревольд (Норвегия) – 17.19,1
2. Анамария Лампич (Словения) – 0,2
3. Ханна Оберг (Швеция) – 13,3
4. Жюлия Симон (Франция) – 13,4
5. Лена Хекки-Гросс (Швейцария) – 24,2
6. Люция Харватова (Чехия) – 26,6
Общее время лыжного хода
1. Норвегия – 1:09.49,4
2. Швеция – 7,0
3. Франция – 46,2
4. Чехия – 53,4
5. Германия – 1.29,0
6. Швейцария – 2.19,1
Скорострельность
1. Германия – 4.20,3 (0+4)
2. Австрия – 4.42,3 (0+7)
3. Украина – 4.52,3 (1+9)
4. Швейцария – 4.54,8 (0+10)
5. Словакия – 4.57,7 (0+6)
6. Норвегия – 5.01,0 (0+9)
7. Швеция – 5.13,4 (1+9)
1 Ингрид-Ландмарк Тандреволд 17:19.1 0.0
2 Анамария Лампич 17:19.3 +0.2
3 Ханна Эберг 17:32.4 +13.3
4 Жюлья Симон 17:32.5 +13.4
5 Лена Хекки Гросс 17:43.3 +24.2
6 Люция Харватова 17:45.7 +26.6