Реес о победе на Кубке мира: «Для меня это действительно большой сюрприз»

Теги Кубок мира по биатлону сборная Германии Роман Реес Эстерсунд Биатлон

Немец Роман Реес назвал сюрпризом свою победу на Кубке мира по биатлону.

Сегодня 30-летний Реес выиграл индивидуальную гонку на этапе в Эстерсунде, вторым стал немец Юстус Штрелов, третьим – норвежец Йоханнес Бо. Для Рееса победа стала первой в карьере на Кубке мира в личных стартах.

«Это потрясающе. До сих пор не могу поверить, что это правда. Для меня это действительно большой сюрприз. Думаю, что для всех остальных тоже, ведь сама гонка не выделялась чем-то особенным.

В Эстерсунде сложно сохранять стабильность на последней стойке. Хотелось отстрелять чисто, но я не слишком разочаровался – лишь подумал, что жаль было допустить единственный промах.

Здесь на самом деле тяжело. Видимо, многие парни промахивались – в этом и была моя удача сегодня. И я знал, что пройду последний круг так же, как мне удавалось раньше, я уверенно чувствовал себя на лыжне.

И еще невероятно, что после своей победы я был не настолько вымотан, как ожидал!» – сказал Реес.

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6 комментариев

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Cube Litening C:68X
Молодец Ромка!! 😁👍
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encaro_one
Немецкие мальчики и девочки решили вопрос со зрительским интересом в Германии уже в первой личной гонке.
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Голос Губерниева
И что это было сегодня? Как-раз когда прямой эфир не мог посмотреть и пришлось смотреть в записи, немцы наконец-то сделали это! Не зря я вчера парней хвалил. И не жалею, что девчонок поругал. Всё - в тему оказалось)) Когда такое было, уже и не припомню, чтоб 2 двойных подиума.
+7
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Viks
"Для меня это действительно большой сюрприз." --- И для меня.
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блокад блокадыч
Ответ Голос Губерниева
И что это было сегодня? Как-раз когда прямой эфир не мог посмотреть и пришлось смотреть в записи, немцы наконец-то сделали это! Не зря я вчера парней хвалил. И не жалею, что девчонок поругал. Всё - в тему оказалось)) Когда такое было, уже и не припомню, чтоб 2 двойных подиума.
последний раз случайно был не тогда, когда Лессер и Шемпп на финише обогнали Фуркада?
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