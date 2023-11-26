Реес о победе на Кубке мира: «Для меня это действительно большой сюрприз»

Немец Роман Реес назвал сюрпризом свою победу на Кубке мира по биатлону.

Сегодня 30-летний Реес выиграл индивидуальную гонку на этапе в Эстерсунде, вторым стал немец Юстус Штрелов, третьим – норвежец Йоханнес Бо. Для Рееса победа стала первой в карьере на Кубке мира в личных стартах.

«Это потрясающе. До сих пор не могу поверить, что это правда. Для меня это действительно большой сюрприз. Думаю, что для всех остальных тоже, ведь сама гонка не выделялась чем-то особенным.

В Эстерсунде сложно сохранять стабильность на последней стойке. Хотелось отстрелять чисто, но я не слишком разочаровался – лишь подумал, что жаль было допустить единственный промах.

Здесь на самом деле тяжело. Видимо, многие парни промахивались – в этом и была моя удача сегодня. И я знал, что пройду последний круг так же, как мне удавалось раньше, я уверенно чувствовал себя на лыжне.

И еще невероятно, что после своей победы я был не настолько вымотан, как ожидал!» – сказал Реес.