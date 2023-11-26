Сола о смешанной эстафете: «Сегодня не такое уж соло, как было до этого. Блин, тяжело сегодня было»

Теги сборная Беларуси жен Кубок России Анна Сола Биатлон

Анна Сола рассказала, как сложился ее этап в смешанной эстафете.

Сола бежала первый этап за команду Беларуси на Кубке России по биатлону в Ханты-Мансийске. 

«Я бы не сказала, что бежала одна. Со мной Шевченко была, мы шли вместе. Сегодня не такое уж соло, как было до этого.

Блин, тяжело сегодня было. Мне кажется, мы все кучненько пришли. На старте в этот раз было все хорошо и спокойно», – сказала биатлонистка в эфире «Матч ТВ».

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2 комментария

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Comeon!
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Концовку немного хуже прошла, но скоростью сделала и лыжницу Шевченко и Резцову.
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dimon 2.0
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
солочка не успела родить - уже побежала на соревки. бабосики сильно нужны в отсутствии возможности выступать на КМ. видно президенсткой стипендии не хватае
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