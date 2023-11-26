Сола о смешанной эстафете: «Сегодня не такое уж соло, как было до этого. Блин, тяжело сегодня было»

Анна Сола рассказала, как сложился ее этап в смешанной эстафете.

бежала первый этап за команду Беларуси на Кубке России по биатлону в Ханты-Мансийске.

«Я бы не сказала, что бежала одна. Со мной Шевченко была, мы шли вместе. Сегодня не такое уж соло, как было до этого.

Блин, тяжело сегодня было. Мне кажется, мы все кучненько пришли. На старте в этот раз было все хорошо и спокойно», – сказала биатлонистка в эфире «Матч ТВ».