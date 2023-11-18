Анастасия Гореева: «Не настраивала себя на то, что сегодня гонка – это была тренировка. Выиграла приятный бонус в виде миллиона»

Анастасия Гореева прокомментировала свою победу в масс-старте Кубка МЛКБ.

– Давайте будем считать это нашей с Каримом (Халили) традицией, потому что первый старт сезона в прошлом году мы тоже выиграли с ним. Был спринт – он выиграл, я выиграла. Первая гонка сейчас – он выиграл, я выиграла.

Я больше настраивалась на лежку, потому что нужно сначала пройти лежа и не оторваться от группы. Но так вышло, что всю гонку я шла одна – и сложно понять, в каком я состоянии, потому что бежала одна, никого не видела. Как смотрюсь на фоне других – не знаю.

Я не обращала внимания, что стреляю с первого коврика, и не настраивала себя: блин, сегодня гонка. У нас сегодня тренировка была. Я настраивала себя отработать, показать то, что натренировала. Ну и такой приятный бонус в виде миллиона выиграла.

– Перед гонкой ты заглядывала в карман Карима, говорила: ничего себе.

– Во-о-от такая пачка денег.

– Куда будете тратить? У вас же свадьба.

– Свадьба у нас в сентябре. Деньги на торжество уже запланированы, а эти деньги мы, может быть, отложим на что-нибудь другое. На дом.

– Завтра же тоже будут разыгрываться большие деньги. Насколько внутренний азарт появился, огонь на такую борьбу?

– Конечно, азарт и был, и сейчас есть. Хочется выиграть еще. Как говорится, денег много не бывает. Будем работать, настраиваться – завтра еще одна гонка, – сказала Гореева в эфире «Матч ТВ».