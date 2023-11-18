Анна Сола: «Рада, что соревнуюсь, долго этого ждала. Уже вернула те кондиции, которые были до ухода в декрет»

Теги сборная Беларуси жен Анна Сола Международная лига клубного биатлона Биатлон

Анна Сола рада, что ей удалось стать призером Кубка Лиги клубного биатлона.

Белорусская биатлонистка заняла в масс-старте второе место.

«Радость, что получилось взобраться сразу на пьедестал. Рада, что уже соревнуюсь, долго этого ждала. По всем скучала. Было очень много времени восстановиться, все сделать не спеша. Следила за своим здоровьем.

Я понимала, что уже вернула те кондиции, которые были до ухода в декрет. Не знала, в каком состоянии находятся остальные девчонки. Было здорово сравнить, на каком уровне я нахожусь.

Конечно, для спортсмена подзаработать – большой бонус. Немного боялась, все‑таки четыре рубежа, но удалось справиться», – сказала Сола.

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2 комментария

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тоторо
для меня правда парадокс почему некоторые спортсменки после родов бегут в тех же кондициях как ни в чем не бывало, а некоторые сезон-два тратят на то чтобы прийти в форму. в целом очень рада за возвращение Ани, она составит хорошую конкуренцию в этом сезоне в отличие от Дзинары в том году, которая особо не напрягалась на стартах
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Comeon!
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Анна лучшая! Верим в тебя, все сможешь. И Динару ждем. Жаль Алины Пильчук пока не видно. Эстафета может хорошая получится Алина, Ирина, Динара, Анна.
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