Карим Халили: «Старался сэкономить силы и на предпоследнем круге немного поддавить Смольского, чтобы он не чувствовал себя комфортно»

Карим Халили прокомментировал свою победу в масс-старте Лиги клубного биатлона.

«Первые круги старался сидеть в группе, в конце, экономиться. Понимал, что Антон (Смольский) и Эдуард (Латыпов) догоняли, отыгрывали штрафные круги. Поэтому им приходилось тратить силы.

Я старался как можно больше сэкономить. И на предпоследнем круге поддавить немного Антона, чтобы он не чувствовал себя один комфортно. Я даже удивился, что он спокойно справился на четвертом рубеже – стрельнул ноль. Поэтому мне оставалось делать то же и дотерпеть.

Я понимал прекрасно, что если с нулем (на последнем рубеже), то шансы очень высокие на победу, с промахом – уже только на тройку. Поэтому старался вообще не думать о гонке, отработать спокойно.

Лыжи сегодня работали замечательно, большое спасибо сервис-бригаде, которая помогла мне подготовить такие замечательные лыжи.

В конце здесь длинный спуск, поэтому никто особо не рвется вперед. Я попытался сделать отрыв, на спуске Антон подкатился. Задача была выехать на последний подъем спереди.

Когда я понял, что он стоит в спину, не пошел в сторону, я просто скинул темп, чтобы он в меня уперся, а потом мне оставалось только дернуться. Здесь такой финиш, что в воротах уже тяжело обгонять», – сказал Халили в эфире «Матч ТВ».