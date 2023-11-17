Корпорация «Технониколь» стала спонсором Союза биатлонистов России

Корпорация «Технониколь» стала спонсором СБР.

Соглашение рассчитано на один год с возможностью дальнейшего продления.

«То, что корпорация «Технониколь» стала партнером СБР, далеко не случайно. Я давно знаю одного из основателей компании Сергея Колесникова как человека, который не просто любит наш вид спорта. На протяжении многих лет он поддерживает российских биатлонистов, и теперь эта поддержка получит новое измерение в рамках нашего партнерства.

Сергей сам занимается биатлоном, участвует в соревнованиях категории «Мастерс». Он построил два прекрасных биатлонных стадиона – на своей родине в Ульяновске и в Рязани, где в прошлом году с большим интересом со стороны болельщиков прошли соревнования Кубка Содружества.

Кстати, в следующем сезоне большой биатлон может вернуться в Рязань – мы снова хотели бы провести там предновогодний этап», – сказал глава СБР Виктор Майгуров.

«Технониколь» давно известна в биатлонной среде. Мы строим стадионы, развиваем инфраструктуру, устраиваем детские и ветеранские соревнования. Я, как предприниматель и популяризатор биатлона, направляю усилия на массовость и социальность.

Из-за неучастия российских спортсменов в международных стартах фокус внимания болельщиков сместился на национальные соревнования. И мы больше обсуждаем Кубок России и , чем Кубок мира.

Поэтому перед СБР стоит сложная задача: привлекать болельщиков на стадионы, делать соревнования более зрелищными, побуждать людей заниматься биатлоном. Мы, как партнеры, можем внести свою лепту в этот процесс, поэтому мы приняли такое решение.

Считаю, что пока в нашей стране биатлон – недооцененный вид спорта. Будем работать над этим вместе», – заявил совладелец и управляющий партнер «Технониколь» Сергей Колесников.

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