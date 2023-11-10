Тимофей Лапшин: «Хотелось бы попасть в топ‑15 в «тотале» и попасть в призы на чемпионате мира»

Теги Тимофей Лапшин сборная Южной Кореи Матч ТВ Биатлон

Южнокорейский биатлонист Тимофей Лапшин рассказал о целях на сезон.

— Сейчас с командой находимся в шведском Идре, где через два дня стартуем на чемпионате Швеции. Пробежим только спринт, потому что вкатились не так давно — 26 октября. Сразу две гонки будет многовато.

— Какие личные ожидания от сезона?

— Я не люблю делать какие‑либо прогнозы, но в этом году подготовка прошла неплохо. У нас повысилось качество питания, проживания, поэтому могу поставить цели. Хотелось бы попасть в топ‑15 в «тотале», а также вернуться на пьедестал в Кубке мира и попасть в призы на чемпионате мира.

Я неплохо поработал, поэтому все реально и возможно, — сказал Лапшин

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