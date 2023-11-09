Лапшин о суде с водителем, из-за которого он получил травму: «Заявление я подал сразу после ДТП, оно находится на рассмотрении, но пока никаких новостей нет»

Теги травмы происшествия Тимофей Лапшин сборная Южной Кореи Биатлон

Тимофей Лапшин рассказал о суде с водителем, из-за которого он получил травму.

Инцидент произошел в мае, когда спортсмен катался на лыжероллерах. По его словам, машина обогнала его на спуске, после чего не смогла разъехаться с другим авто. В результате Лапшин не смог затормозить, попытался проехать между ними и, задев зеркала машин, получил травму руки. 

«Заявление я подал сразу после ДТП, оно находится на рассмотрении, но пока никаких новостей нет. Времени прошло немало, но я понимал, что это затянется надолго.

С рукой все хорошо: зажила за месяц, я уже и забыл про то дело», – сказал южнокорейский биатлонист.

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