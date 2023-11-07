Латыпов и Бабиков выступят на Кубке Международной лиги клубного биатлона в Ханты-Мансийске

Эдуард Латыпов и Антон Бабиков выступят на Кубке Международной лиги клубного биатлона.

Также в составе сборной Башкортостана на турнире выступит Александр Бабчин.

Соревнования пройдут 18-19 ноября в Ханты-Мансийске.

«Определяя состав для участия в Кубке МЛКБ, руководствовались в первую очередь способностью спортсмена показать хороший результат. Таких у нас на сегодняшний день трое – они и отправятся в Ханты‑Мансийск.

В целом считаю идею клубного турнира замечательной и передовой. Надеюсь, что это начало перезагрузки всего российского (к этому и президент РФ призывал на полях спортивного форума в Перми), а то и мирового биатлона.

Очень важно, на мой взгляд, что новый турнир будет серьезно стимулировать не только действующих биатлонистов, которым нужно зарабатывать деньги, но и сегодняшних юниоров – они должны понимать, для чего они тренируются и на что могут рассчитывать, став профессиональными спортсменами», – сказал старший тренер сборной Башкортостана Виктор Никитин.

В нашем биатлоне изобрели международную клубную лигу. За победу в гонке – миллион!