Латыпов и Бабиков выступят на Кубке Международной лиги клубного биатлона в Ханты-Мансийске
Эдуард Латыпов и Антон Бабиков выступят на Кубке Международной лиги клубного биатлона.
Также в составе сборной Башкортостана на турнире выступит Александр Бабчин.
Соревнования пройдут 18-19 ноября в Ханты-Мансийске.
«Определяя состав для участия в Кубке МЛКБ, руководствовались в первую очередь способностью спортсмена показать хороший результат. Таких у нас на сегодняшний день трое – они и отправятся в Ханты‑Мансийск.
В целом считаю идею клубного турнира замечательной и передовой. Надеюсь, что это начало перезагрузки всего российского (к этому и президент РФ призывал на полях спортивного форума в Перми), а то и мирового биатлона.
Очень важно, на мой взгляд, что новый турнир будет серьезно стимулировать не только действующих биатлонистов, которым нужно зарабатывать деньги, но и сегодняшних юниоров – они должны понимать, для чего они тренируются и на что могут рассчитывать, став профессиональными спортсменами», – сказал старший тренер сборной Башкортостана Виктор Никитин.
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