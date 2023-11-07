Нуждов о клубной лиге: «Мы не делаем это в противовес организациям, занимающимся развитием биатлона»

Теги сборная России сборная России жен Алексей Нуждов Международная лига клубного биатлона Биатлон

Алексей Нуждов объяснил создание новой лиги клубного биатлона.

18-19 ноября в Ханты-Мансийске пройдет первый Кубок Международной лиги клубного биатлона. Ожидается, что там выступят около 120 человек – из России, Беларуси, также возможно участие спортсменов из Китая и Монголии.

«Наш турнир достаточно крупный по количеству и уровню заявившихся спортсменов. Времени не так много было, чтобы подготовиться, но сегодня мы находимся на завершающем этапе, на 90% у нас все готово за 10 дней до старта.

Мы ни в коем случае не делаем в противовес организациям, занимающимся развитием биатлона. Международных стартов у нас нет, соревнований мало, и мы считаем своей обязанностью сделать так, чтобы наш спорт не стагнировал, а тем более не затухал», – сообщил член правления лиги и глава Федерации биатлона Московской области Нуждов.

В нашем биатлоне изобрели международную клубную лигу. За победу в гонке – миллион!

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий