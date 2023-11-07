Нуждов о клубной лиге: «Мы не делаем это в противовес организациям, занимающимся развитием биатлона»

Алексей Нуждов объяснил создание новой лиги клубного биатлона.

18-19 ноября в Ханты-Мансийске пройдет первый Кубок Международной лиги клубного биатлона. Ожидается, что там выступят около 120 человек – из России, Беларуси, также возможно участие спортсменов из Китая и Монголии.

«Наш турнир достаточно крупный по количеству и уровню заявившихся спортсменов. Времени не так много было, чтобы подготовиться, но сегодня мы находимся на завершающем этапе, на 90% у нас все готово за 10 дней до старта.

Мы ни в коем случае не делаем в противовес организациям, занимающимся развитием биатлона. Международных стартов у нас нет, соревнований мало, и мы считаем своей обязанностью сделать так, чтобы наш спорт не стагнировал, а тем более не затухал», – сообщил член правления лиги и глава Федерации биатлона Московской области Нуждов.

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