Нуждов о клубной лиге: «Потенциальные участники на будущий год – те же китайцы, монголы и турки – будут смотреть, что из этого получится»

Теги Андрей Прокунин сборная Китая жен сборная Китая Алексей Нуждов Кубок Содружества Международная лига клубного биатлона Биатлон

Алексей Нуждов считает, что китайцы еще могут попасть в клубную лигу по биатлону.

18-19 ноября в Ханты-Мансийске пройдет первый Кубок Международной лиги клубного биатлона с участием россиян и белорусов. Китайские спортсмены решили не выступать на этом турнире.

– Насколько большая потеря с соревновательной точки зрения, что не приедут китайцы? Наверняка они не были бы претендентами на первые места.

– Спорный момент. С Андреем (Прокуниным, тренером китайского клуба «Ляонин» – Sports.ru) говорил на этот счет: два человека точно бы навязали борьбу сильнейшим, а оснований ему не доверять нет. Конечно, в большой массе фаворитами они бы не были. Но, думаю, зрительно мы потеряли – была бы третья страна.

Могут сказать: «А чем вы отличаетесь от Кубка Содружества?» Что есть – то есть. Не скажу, что это случилось ожидаемо, но коллегам виднее. Многое будет зависеть от проведения этих стартов. Потенциальные участники на будущий год – те же китайцы, монголы и турки – будут смотреть, что из этого получится.

Внутри биатлонного сообщества идут очень серьезные и драматичные дебаты. С одной стороны, огорчает, что в конечном итоге команды отвалились, но с другой – воодушевляет, что интерес был. И противодействие о том, чтобы это все не состоялось, было на самом высоком уровне.

Если бы были никто, то вряд ли кто‑то бы писал и обращал на это внимание. Со сдержанным оптимизмом смотрю на то, что и соревнования пройдут хорошо, и развитие мы получим.

– Понесла ли китайская сторона финансовые потери? Может быть, были куплены билеты.

– Они сделали визы за свой счет, а сборы, проживание и питание мы брали на себя. Только перелет они бы оплатили сами. Мы как организаторы понимали, что готовы понести затраты.

Материально они не пострадали, но морально – да, потому что спортсмены и тренеры хотели, чтобы команда участвовала. У них там соревнований нет, – сказал член правления лиги и глава Федерации биатлона Московской области Нуждов.

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