Нуждов о клубной лиге: «Потенциальные участники на будущий год – те же китайцы, монголы и турки – будут смотреть, что из этого получится»

Алексей Нуждов считает, что китайцы еще могут попасть в клубную лигу по биатлону.

18-19 ноября в Ханты-Мансийске пройдет первый Кубок Международной лиги клубного биатлона с участием россиян и белорусов. Китайские спортсмены решили не выступать на этом турнире.

– Насколько большая потеря с соревновательной точки зрения, что не приедут китайцы? Наверняка они не были бы претендентами на первые места.

– Спорный момент. С Андреем (Прокуниным, тренером китайского клуба «Ляонин» – Sports.ru) говорил на этот счет: два человека точно бы навязали борьбу сильнейшим, а оснований ему не доверять нет. Конечно, в большой массе фаворитами они бы не были. Но, думаю, зрительно мы потеряли – была бы третья страна.

Могут сказать: «А чем вы отличаетесь от Кубка Содружества?» Что есть – то есть. Не скажу, что это случилось ожидаемо, но коллегам виднее. Многое будет зависеть от проведения этих стартов. Потенциальные участники на будущий год – те же китайцы, монголы и турки – будут смотреть, что из этого получится.

Внутри биатлонного сообщества идут очень серьезные и драматичные дебаты. С одной стороны, огорчает, что в конечном итоге команды отвалились, но с другой – воодушевляет, что интерес был. И противодействие о том, чтобы это все не состоялось, было на самом высоком уровне.

Если бы были никто, то вряд ли кто‑то бы писал и обращал на это внимание. Со сдержанным оптимизмом смотрю на то, что и соревнования пройдут хорошо, и развитие мы получим.

– Понесла ли китайская сторона финансовые потери? Может быть, были куплены билеты.

– Они сделали визы за свой счет, а сборы, проживание и питание мы брали на себя. Только перелет они бы оплатили сами. Мы как организаторы понимали, что готовы понести затраты.

Материально они не пострадали, но морально – да, потому что спортсмены и тренеры хотели, чтобы команда участвовала. У них там соревнований нет, – сказал член правления лиги и глава Федерации биатлона Московской области Нуждов.