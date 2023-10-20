Александр Касперович: «Резцова выходила на старт только побеждать, другие места ею не рассматривались»

Теги лыжные гонки Анфиса Резцова Александр Касперович Биатлон

Александр Касперович выразил соболезнования в связи со смертью Анфисы Резцовой.

«Анфиса – выдающаяся спортсменка, имел честь и возможность поработать с ней. Она своим трудолюбием достигла выдающихся результатов. Выходила на старт только побеждать, другие места ею не рассматривались. Она была талантливой спортсменкой.

Глубочайшие соболезнования родным и близким, всему лыжному и биатлонному сообществу. Это большая утрата для семьи и всех нас», – сказал бывший главный тренер сборной России по биатлону.

Умерла Анфиса Резцова – рок-звезда нашего биатлона. Вот ее интервью, которое раскрывает эпоху 90-х

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1 комментарий

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Bashibuzuck
И дочерей также воспитала
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