Губерниев о клубном турнире: «Приедут сильнейшие белорусы, наши все и китайцы. С таким беспрецедентным призовым фондом это будет настоящая битва»

Дмитрий Губерниев рассказал о новом клубном турнире по биатлону.

Соревнования планируется провести 18-19 ноября в Ханты-Мансийске. Призовой фонд может составить 8 миллионов рублей.

«Когда мы говорим о расширении биатлонных форматов и когда биатлон уже всецело владеет телеэкраном, сомневаться не приходится, что с такой организацией, когда приедут сильнейшие белорусы, наши все и китайцы, с таким беспрецедентным призовым фондом это будет настоящая битва. Сто процентов все сильнейшие побегут.

А что нужно телезрителям? Когда нет никаких пропусков этапов, когда календарь соткан в два плотных дня, 18–19 ноября самые интересные контактные гонки. Это огромное внимание к тому, что происходит, со стороны зрителей, спортсменов.

Но самое главное, мы делаем то, о чем говорит руководство и спортивное руководство страны: загружаем спортсменов соревнованиями, продолжаем развивать спорт в стране и держим руку на международном пульсе. Это не может быть единичный турнир, сто процентов последует продолжение.

Там в IBU без сомнения заинтересуются. Это еще один мощнейший пробный камень в фундамент российских будущих побед. Не сомневаюсь, что формат очень перспективный. Дальше он будет так или иначе развиваться», — сказал .