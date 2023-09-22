Антон Смольский: «Спортсмены из России не были для меня такими сильными раздражителями, но сегодня я подхожу к соревнованиям более серьезно»

Белорусский биатлонист Антон Смольский оценил уровень конкуренции в России.

Спортсмен назвал Кубок Содружества одним из приоритетных стартов для белорусов.

«Дальше идет чемпионат России, он так же для нас как основной старт. Мы за него получаем призовые или поощрительные, но только от Минспорта. Это достойные деньги, если заезжать в каждой гонке на подиум.

Я где-то подсознательно искал раздражителей извне, обычно для меня это были норвежцы, шведы, французы. Спортсмены из России не были для меня такими сильными раздражителями, но сегодня я подхожу к этим соревнованиям более серьезно. Понимаю: нужно себя заставлять, мотивировать, конкуренции хватает», – сказал серебряный призер Олимпиады-2022 Антон Смольский.

Сильнейшим на лыжне Смольский назвал россиянина Эдуарда Латыпова.

«Мне нравится эта борьба. Она подстегивает на развитие, на выполнение тяжелых физических нагрузок. К тому же это шоу для зрителей», – добавил белорусский биатлонист.

В нынешнем сезоне Смольский лидирует в общем зачете Кубка Содружества, выиграв три гонки из трех.