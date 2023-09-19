Ирина Казакевич: «Три штрафа – это результат, который был очевиден. После гонок Шашилов сказал: «Хватит давать интервью! Иди домой!»

Биатлонистка Ирина Казакевич высказалась о своих промахах в стрельбе.

Сегодня Казакевич взяла серебро в индивидуальной гонке на чемпионате России по летнему биатлону в Тюмени, допустив три промаха.

«На спринте небольшая короста выскочила. Возможно, где-то мешает, когда движений уже не чувствуешь. На самом деле, когда бежишь, не обращаешь ни на что внимания. Все-таки летом я обычно неплохо выступаю, так что результаты не могу назвать неожиданными. Могло быть лучше, но я довольна, как провела старты.

Летом проще стрелять? Не могу сказать, что где-то проще, где-то легче. Но зимой больше площадь опоры для стрельбы стоя, плюс зимой происходит чуть больше адаптации. Наверное, летом сложнее стрелять, но не могу сказать, что разница большая.

После гонок Михаил Викторович Шашилов сказал: «Хватит давать интервью! Иди домой!», ха-ха. А по гонке сказал, что стрельнула свои три штрафа. Если смотреть серию гонок, то это тот результат, который был очевиден.

В предыдущих гонках я тоже стоя не стреляла на ноль, хотя могу это сделать, как показывают тренировки. Сегодня по такой [дождливой] погоде не самый плохой результат», – сказала серебряный призер Олимпиады-2022 в эстафете.

Также Казакевич ответила на вопрос о прогрессе в нынешнем сезоне.

«Стала ли я за год сильнее? Пока сложно оценивать. Возможно, в каких-то компонентах добавила, но все складывается из мелочей. Есть моменты, где, как мне кажется, я добавила, но нужно смотреть уже по ходу лыжной дистанции. Тогда ближе к середине сезона можно будет говорить о том, насколько случилась прибавка», – сказала Казакевич.