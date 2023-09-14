«Перенесла острую инфекцию верхних дыхательных путей, пришлось долго лечиться». Буртасова пропустит летний чемпионат России
Евгения Буртасова пропустит чемпионат России по летнему биатлону в Тюмени.
Биатлонистка сообщила, что восстанавливается после болезни.
– Я не в Тюмени, я сейчас дома. Где‑то полтора месяца назад я заболела, все это плавно перетекло в острую инфекцию верхних дыхательных путей, поэтому пришлось очень долго лечиться, капаться антибиотиками.
Только сейчас начинаю чуть‑чуть тренироваться, но еще продолжаю восстановление.
– Какие сейчас проводишь тренировки?
– Делаю базовые, силовые. Катаюсь, восстанавливаюсь. Как говорит тренер, надо из меня выгнать все антибиотики (смеется).
– На предсезонной подготовке ты работала вместе с региональной командой?
– Да-да, работала с тренером Валерием Владимировичем Ивановым, готовились с мужской командой. Были на Семинском перевале, в Новосибирске, а потом я заболела.
– Какие планы дальше?
– Сейчас окончательно поправлю здоровье и начну тренироваться с группой. По плану у нас сбор в Новосибирске, затем вкатка на Семинском.
После чего спускаемся и погнали по этапам. Дальше будем отталкиваться от здоровья, потому что и сейчас никто не ожидал, что так произойдет, – сказала Буртасова.
«Каждый день расстраиваюсь, что не могу полноценно работать, тренироваться, выступать на чемпионате России, встречаться с друзьями. От этого мне грустно.
Каждый день мысли в голове, каким будет мой результат. Собираюсь с мыслями, что все будет нормально, и к главным стартам все будет нормально. Надеюсь на лучшее», – цитирует спортсменку «Матч ТВ».
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