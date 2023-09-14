«Перенесла острую инфекцию верхних дыхательных путей, пришлось долго лечиться». Буртасова пропустит летний чемпионат России

Теги сборная России жен чемпионат России по летнему биатлону Евгения Буртасова (Павлова) Биатлон

Евгения Буртасова пропустит чемпионат России по летнему биатлону в Тюмени.

Биатлонистка сообщила, что восстанавливается после болезни. 

– Я не в Тюмени, я сейчас дома. Где‑то полтора месяца назад я заболела, все это плавно перетекло в острую инфекцию верхних дыхательных путей, поэтому пришлось очень долго лечиться, капаться антибиотиками.

Только сейчас начинаю чуть‑чуть тренироваться, но еще продолжаю восстановление.

– Какие сейчас проводишь тренировки?

– Делаю базовые, силовые. Катаюсь, восстанавливаюсь. Как говорит тренер, надо из меня выгнать все антибиотики (смеется).

– На предсезонной подготовке ты работала вместе с региональной командой?

– Да-да, работала с тренером Валерием Владимировичем Ивановым, готовились с мужской командой. Были на Семинском перевале, в Новосибирске, а потом я заболела.

– Какие планы дальше?

– Сейчас окончательно поправлю здоровье и начну тренироваться с группой. По плану у нас сбор в Новосибирске, затем вкатка на Семинском.

После чего спускаемся и погнали по этапам. Дальше будем отталкиваться от здоровья, потому что и сейчас никто не ожидал, что так произойдет, – сказала Буртасова.  

«Каждый день расстраиваюсь, что не могу полноценно работать, тренироваться, выступать на чемпионате России, встречаться с друзьями. От этого мне грустно.

Каждый день мысли в голове, каким будет мой результат. Собираюсь с мыслями, что все будет нормально, и к главным стартам все будет нормально. Надеюсь на лучшее», – цитирует спортсменку «Матч ТВ». 

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