«Перенесла острую инфекцию верхних дыхательных путей, пришлось долго лечиться». Буртасова пропустит летний чемпионат России

Евгения Буртасова пропустит чемпионат России по летнему биатлону в Тюмени.

Биатлонистка сообщила, что восстанавливается после болезни.

– Я не в Тюмени, я сейчас дома. Где‑то полтора месяца назад я заболела, все это плавно перетекло в острую инфекцию верхних дыхательных путей, поэтому пришлось очень долго лечиться, капаться антибиотиками.

Только сейчас начинаю чуть‑чуть тренироваться, но еще продолжаю восстановление.

– Какие сейчас проводишь тренировки?

– Делаю базовые, силовые. Катаюсь, восстанавливаюсь. Как говорит тренер, надо из меня выгнать все антибиотики (смеется).

– На предсезонной подготовке ты работала вместе с региональной командой?

– Да-да, работала с тренером Валерием Владимировичем Ивановым, готовились с мужской командой. Были на Семинском перевале, в Новосибирске, а потом я заболела.

– Какие планы дальше?

– Сейчас окончательно поправлю здоровье и начну тренироваться с группой. По плану у нас сбор в Новосибирске, затем вкатка на Семинском.

После чего спускаемся и погнали по этапам. Дальше будем отталкиваться от здоровья, потому что и сейчас никто не ожидал, что так произойдет, – сказала .

«Каждый день расстраиваюсь, что не могу полноценно работать, тренироваться, выступать на чемпионате России, встречаться с друзьями. От этого мне грустно.

Каждый день мысли в голове, каким будет мой результат. Собираюсь с мыслями, что все будет нормально, и к главным стартам все будет нормально. Надеюсь на лучшее», – цитирует спортсменку «Матч ТВ».