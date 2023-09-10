Ирина Казакевич: «Грухвина молодец, что вышла на соревнования. Первый старт и на такой высоте – это дорогого стоит»

Теги сборная России жен Ирина Казакевич Анна Грухвина Кубок Содружества Биатлон

Ирина Казакевич похвалила Анну Грухвину за участие в соревнованиях.

Грухвина, которая перешла из лыжных гонок, заняла 30-е место в спринте и 23-е в масс-старте на этапе Кубка Содружества в Сочи. 

«Аня Грухвина молодец, что вышла здесь на соревнования. Потому что изначально, насколько я знаю, не планировали выступление.

Первый старт – и уже на такой высоте. Это дорогого стоит. Хорошо, что она сегодня вышла и боролась до конца в первой контактной гонке.

На тренировках она очень хорошо стреляет, и это большое удивление. Потому что она три-четыре месяца держит винтовку в руках. Ей проще, ничего не давит», – сказала Казакевич

«Восемь промахов – это очень легендарно». Экс-лыжница Грухвина о дебютной гонке в биатлоне

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий