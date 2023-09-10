Ирина Казакевич: «Грухвина молодец, что вышла на соревнования. Первый старт и на такой высоте – это дорогого стоит»

Ирина Казакевич похвалила Анну Грухвину за участие в соревнованиях.

Грухвина, которая перешла из лыжных гонок, заняла 30-е место в спринте и 23-е в масс-старте на этапе Кубка Содружества в Сочи.

« молодец, что вышла здесь на соревнования. Потому что изначально, насколько я знаю, не планировали выступление.

Первый старт – и уже на такой высоте. Это дорогого стоит. Хорошо, что она сегодня вышла и боролась до конца в первой контактной гонке.

На тренировках она очень хорошо стреляет, и это большое удивление. Потому что она три-четыре месяца держит винтовку в руках. Ей проще, ничего не давит», – сказала .

«Восемь промахов – это очень легендарно». Экс-лыжница Грухвина о дебютной гонке в биатлоне