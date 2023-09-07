Экс-лыжница Грухвина пропустит оставшиеся гонки на Кубке Содружества. Сегодня она стала 30-й в спринте

Теги сборная России жен летний биатлон Анна Грухвина Кубок Содружества Биатлон

Экс-лыжница Анна Грухвина пропустит оставшиеся гонки на Кубке Содружества.

Сегодня Грухвина дебютировала в биатлоне. Она заняла 30-е место в спринте, допустив восемь промахов.

 

«Здесь я больше не бегу. Увидимся в Тюмени. Решили пока попробовать здесь одну гонку, ну и здесь на высоте при такой трассе очень тяжело выступать», - объяснила Грухвина.

Кубок Содружества. Казакевич выиграла спринт с тремя промахами, Сливко – 2-я с нолем, Наталия Шевченко – 3-я, Нигматуллина – 10-я, Грухвина – 30-я

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий