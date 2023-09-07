Экс-лыжница Грухвина пропустит оставшиеся гонки на Кубке Содружества. Сегодня она стала 30-й в спринте

Экс-лыжница Анна Грухвина пропустит оставшиеся гонки на Кубке Содружества.

Сегодня Грухвина дебютировала в биатлоне. Она заняла 30-е место в спринте, допустив восемь промахов.

«Здесь я больше не бегу. Увидимся в Тюмени. Решили пока попробовать здесь одну гонку, ну и здесь на высоте при такой трассе очень тяжело выступать», - объяснила Грухвина.

Кубок Содружества. Казакевич выиграла спринт с тремя промахами, Сливко – 2-я с нолем, Наталия Шевченко – 3-я, Нигматуллина – 10-я, Грухвина – 30-я