Жюстин Брезаз-Буше: «Чувствую мотивацию продолжать, у меня еще есть амбиции. Сомнений не возникало даже с появлением дочери»

Теги сборная Франции жен Олимпиада-2026 Жюстин Брезаз-Буше Биатлон

Биатлонистка Жюстин Брезаз-Буше рассказала о мотивации продолжать карьеру.

Брезаз-Буше – олимпийская чемпионка Пекина-2022. В прошлом сезоне французская спортсменка пропускала соревнования из-за беременности.

«Не строю планов дальше, чем на эту зиму. Конечно, придется столкнуться с давлением, но я очень хочу соревноваться.

Изначально я держала в уме цель на Олимпиаду-2026 в Милане и Кортина-д’Ампеццо. Чувствую мотивацию продолжать, у меня все еще есть амбиции.

Сомнений не возникало даже с появлением дочери. До меня уже были люди, доказавшие, что можно совмещать жизнь топ-спортсменки и матери», – заявила Брезаз-Буше.

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