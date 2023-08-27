Чемпионат мира по летнему биатлону. Юниорки выступят в гонке преследования
27 августа юниорки пробегут гонку преследования на чемпионате мира по летнему биатлону.
Чемпионат мира по летнему биатлону
Брезно-Осрблье, Словакия
Юниорки
Гонка преследования
Начало – 11.30 по московскому времени.
Старт-лист
1. Лора Христова (Болгария)
2. Эма Капустова (Словакия) – 13,0
3. Валентина Димитрова (Болгария) – 23,0
4. Елена Городна (Украина) – 34,0
5. Барбара Скробишевска (Польша) – 37,0
6. Анна Недза-Кубинец (Польша) – 41,0
7. Милана Генева (Казахстан) – 41,0
8. Кристина Маковиньова (Словакия) – 42,0
9. Стефани Йолова (Болгария) – 46,0
10. Катерина Павлу (Чехия) – 47,0
11. Александра Меркушина (Украина) – 52,0
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