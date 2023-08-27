Чемпионат мира по летнему биатлону. Юниорки выступят в гонке преследования

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27 августа юниорки пробегут гонку преследования на чемпионате мира по летнему биатлону.

Чемпионат мира по летнему биатлону

Брезно-Осрблье, Словакия

Юниорки

Гонка преследования

Начало – 11.30 по московскому времени.

Старт-лист

1. Лора Христова (Болгария) 

2. Эма Капустова (Словакия) – 13,0

3. Валентина Димитрова (Болгария) – 23,0

4. Елена Городна (Украина) – 34,0

5. Барбара Скробишевска (Польша) – 37,0

6. Анна Недза-Кубинец (Польша) – 41,0

7. Милана Генева (Казахстан) – 41,0

8. Кристина Маковиньова (Словакия) – 42,0

9. Стефани Йолова (Болгария) – 46,0

10. Катерина Павлу (Чехия) – 47,0

11. Александра Меркушина (Украина) – 52,0

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