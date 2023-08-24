Чемпионат мира по летнему биатлону. Юниорки. Александра Меркушина, Димитрова, Христова, Капустова, Недза-Кубинец пробегут суперспринт

Теги результаты летний биатлон чемпионат мира по летнему биатлону юниорская сборная Украины жен юниорская сборная Польши жен юниорская сборная Чехии жен юниорская сборная Болгарии жен юниорская сборная Казахстана жен юниорская сборная Словакии жен суперспринт Александра Меркушина Валентина Димитрова Лора Христова Анна Недза-Кубинец Алена Городна Арина Крюкова Эма Капустова Биатлон

24 августа на чемпионате мира по летнему биатлону в Брезно-Осрблье юниорки выступят в суперспринте.

Летний биатлон

Чемпионат мира

Брезно-Осрблье, Словакия

Юниорки

Суперспринт

Начало квалификации – 11:00 по московскому времени, финал – 12:30.

Старт-лист

1. Ксения Приходько (Украина)

5. Мария Польдяева (Казахстан)

6. Анна Недза-Кубинец (Польша)

9. Катержина Павлу (Чехия)

11. Эма Капустова (Словакия)

13. Лора Христова (Болгария)

14. Сватава Микишкова (Чехия)

17. Алена Городна (Украина)

18. Валентина Димитрова (Болгария)

20. Александра Меркушина (Украина)

21. Милана Генева (Казахстан)

22. Илона Плехачова (Чехия)

31. Валери Крижова (Чехия)

34. Анета Новотна (Чехия)

43. Арина Крюкова (Казахстан)

Расписание чемпионата мира по летнему биатлону-2023 в Брезно-Осрблье

2 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Глеб Вихрев
"ЭЛИТА " биатлона
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий