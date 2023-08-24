Чемпионат мира по летнему биатлону. Юниорки. Александра Меркушина, Димитрова, Христова, Капустова, Недза-Кубинец пробегут суперспринт

24 августа на чемпионате мира по летнему биатлону в Брезно-Осрблье юниорки выступят в суперспринте.

Летний биатлон

Чемпионат мира

Брезно-Осрблье, Словакия

Юниорки

Суперспринт

Начало квалификации – 11:00 по московскому времени, финал – 12:30.

Старт-лист

1. Ксения Приходько (Украина)

5. Мария Польдяева (Казахстан)

6. Анна Недза-Кубинец (Польша)

9. Катержина Павлу (Чехия)

11. Эма Капустова (Словакия)

13. Лора Христова (Болгария)

14. Сватава Микишкова (Чехия)

17. Алена Городна (Украина)

18. Валентина Димитрова (Болгария)

20. (Украина)

21. Милана Генева (Казахстан)

22. Илона Плехачова (Чехия)

31. Валери Крижова (Чехия)

34. Анета Новотна (Чехия)

43. Арина Крюкова (Казахстан)

Расписание чемпионата мира по летнему биатлону-2023 в Брезно-Осрблье