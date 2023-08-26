Виктория Сливко: «В будущем я бы хотела стать моделью»

Виктория Сливко ответила на вопросы Антона Бабикова о жизни.

– На сколько лет ты себя ощущаешь?

– На 20.

– Виктория Сливко через 10 лет?

– Мама. Надеюсь.

– Хотела бы сняться в кино?

– Да.

– В роли кого?

– В главной роли.

– Продолжи фразу: Даниил Серохвостов – самый...?

– Популярный у Халили.

– Какую профессию хотела бы освоить в будущем?

– Я бы хотела стать моделью.

– Суперблиц. Мужчина с бородой или гладко выбритый?

– Гладко выбритый.

– Почистить ведро картошки или перемыть полы в квартире?

– Перемыть полы в квартире.

– В Москве – москвичи, в Тюмени – тюменцы, а в Саранске?

– Саратовцы.

– В Саранске.

– Господи, я не знаю! Это ужас. Жители Саранска пусть будут, – сказала Сливко.