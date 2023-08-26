Виктория Сливко: «В будущем я бы хотела стать моделью»
Виктория Сливко ответила на вопросы Антона Бабикова о жизни.
– На сколько лет ты себя ощущаешь?
– На 20.
– Виктория Сливко через 10 лет?
– Мама. Надеюсь.
– Хотела бы сняться в кино?
– Да.
– В роли кого?
– В главной роли.
– Продолжи фразу: Даниил Серохвостов – самый...?
– Популярный у Халили.
– Какую профессию хотела бы освоить в будущем?
– Я бы хотела стать моделью.
– Суперблиц. Мужчина с бородой или гладко выбритый?
– Гладко выбритый.
– Почистить ведро картошки или перемыть полы в квартире?
– Перемыть полы в квартире.
– В Москве – москвичи, в Тюмени – тюменцы, а в Саранске?
– Саратовцы.
– В Саранске.
– Господи, я не знаю! Это ужас. Жители Саранска пусть будут, – сказала Сливко.
2 комментария