Виктория Сливко: «В будущем я бы хотела стать моделью»

Теги сборная России жен Виктория Сливко Биатлон

Виктория Сливко ответила на вопросы Антона Бабикова о жизни.

– На сколько лет ты себя ощущаешь?

– На 20. 

– Виктория Сливко через 10 лет?

– Мама. Надеюсь. 

– Хотела бы сняться в кино?

– Да. 

– В роли кого?

– В главной роли. 

– Продолжи фразу: Даниил Серохвостов – самый...?

– Популярный у Халили. 

– Какую профессию хотела бы освоить в будущем? 

– Я бы хотела стать моделью. 

– Суперблиц. Мужчина с бородой или гладко выбритый?

– Гладко выбритый. 

– Почистить ведро картошки или перемыть полы в квартире?

– Перемыть полы в квартире. 

– В Москве – москвичи, в Тюмени – тюменцы, а в Саранске?

– Саратовцы. 

– В Саранске. 

– Господи, я не знаю! Это ужас. Жители Саранска пусть будут, – сказала Сливко. 

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2 комментария

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TBFTT
Знаю жанр фильмов, где Сливко могла бы быть в главной роли и моделью как раз.
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андрэ
ну уровень интеллекта точно как у модели
+1
-1
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