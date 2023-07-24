Максим Кугаевский: «Акимова могла бы усилить команду любого региона. Контрактных обязательств с Тюменской областью у нее нет уже 2 года»

Тренер оценил перспективы биатлонистки Татьяны Акимовой после возвращения в спорт.

Акимова пропускала минувший сезон из-за беременности.

«Да, я сам узнал о возможном возвращении Татьяны на биатлонные трассы только из ее интервью. Зная твердый характер Татьяны, думаю, что ей это по силам. Тем более в отсутствие международных стартов она могла бы усилить команду любого региона.

Контрактных обязательств с Тюменской областью у нее нет уже два года. Дело в том, что Татьяна и ее муж очень ответственные и порядочные люди. Когда они приняли решение о приостановке карьеры, то не стали выпрашивать ставку или ставить какие‑то условия, а просто пришли, поблагодарив за сотрудничество.

Мы со своей стороны тоже были благодарны Татьяне за работу!» – сказал главный тренер сборной Тюменской области Максим Кугаевский, отметив, что сборную региона будут представлять Виктория Сливко, Ульяна Нигматуллина, Ксения Шнейдер, Анна Грухвина и Елена Кручинкина.