Чемпионат мира по летнему биатлону. Юниоры. Бадач, Мандзын, Кинаш, Гунька, Легович выступят в спринте

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26 августа на чемпионате мира по летнему биатлону юниоры выступят в спринте.

Летний биатлон

Чемпионат мира

Брезно-Осрблье, Словакия

Юниоры

Спринт

Начало – 13.00 по московскому времени. 

Старт-лист

2. Конрад Бадач (Польша)

7. Матия Легович (Хорватия)

17. Степан Кинаш (Украина)

26. Виталий Мандзын (Украина)

28. Ян Гунька (Польша)

35. Данил Червенко (Казахстан)

37. Сергей Супрун (Украина)

39. Людек Абрахам (Чехия)

40. Иржи Блаха (Чехия)

47. Марчин Завол (Польша)

Полный старт-лист доступен на сайте IBU. 

 

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