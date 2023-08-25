Летний биатлон. Чемпионат Италии. Виттоцци и Браунхофер победили в спринтах, Вирер и Каппеллари – 2-е

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Лиза Виттоцци и Патрик Браунхофер выиграли спринты на летнем чемпионате Италии.

Летний биатлон

Чемпионат Италии

Форни-Авольтри

Спринт

Женщины

1. Лиза Виттоцци – 20.29,3 (1)

2. Доротея Вирер – 1.11,6 (1)

3. Ребекка Пасслер – 2.09,4 (1)

4. Самэула Комола – 2.09,9 (1)

5. Дидра Ирвин – 2.18,7 (1)

6. Беатриче Трабукки – 2.25,7 (0)

7. Ханна Аухенталлер – 3.19,0 (3)

Мужчины

1. Патрик Браунхофер – 25.48,0 (0)

2. Даниэле Каппеллари – 9,3 (0)

3. Никола Романин – 16,5 (3)

4. Дидье Бьона – 17,3 (3)

5. Паоло Родигари – 55,0 (1)

6. Элиа Цени – 1.14,9 (3)

7. Давид Цингерле – 1.20,2 (3)

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