Летний биатлон. Чемпионат Италии. Виттоцци и Браунхофер победили в спринтах, Вирер и Каппеллари – 2-е
Лиза Виттоцци и Патрик Браунхофер выиграли спринты на летнем чемпионате Италии.
Летний биатлон
Форни-Авольтри
Спринт
Женщины
1. Лиза Виттоцци – 20.29,3 (1)
2. Доротея Вирер – 1.11,6 (1)
3. Ребекка Пасслер – 2.09,4 (1)
4. Самэула Комола – 2.09,9 (1)
5. Дидра Ирвин – 2.18,7 (1)
6. Беатриче Трабукки – 2.25,7 (0)
7. Ханна Аухенталлер – 3.19,0 (3)
Мужчины
1. Патрик Браунхофер – 25.48,0 (0)
2. Даниэле Каппеллари – 9,3 (0)
3. Никола Романин – 16,5 (3)
4. Дидье Бьона – 17,3 (3)
5. Паоло Родигари – 55,0 (1)
6. Элиа Цени – 1.14,9 (3)
7. Давид Цингерле – 1.20,2 (3)
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