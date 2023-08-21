Расписание чемпионата мира по летнему биатлону-2023 в Брезно-Осрблье

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С 24 по 27 августа в словацком Брезно-Осрблье пройдет чемпионат мира по летнему биатлону.

Чемпионат мира по летнему биатлону-2023

Брезно-Осрблье, Словакия

24 августа

Суперспринт, юниорки

Квалификация – 11:00, финал – 12:30

Суперспринт, юниоры

Квалификация – 14:45, финал – 16:15

25 августа

Суперспринт, женщины

Квалификация – 11:00, финал – 12:30

Суперспринт, мужчины

Квалификация – 14:45, финал – 16:15

26 августа

Спринт, юниорки

11:00

Спринт, юниоры

13:00

Спринт, женщины

15:30

Спринт, мужчины

17:40

27 августа

Гонка преследования, юниорки

11:30

Гонка преследования, юниоры

13:15

Масс-старт, мужчины

15:15

Масс-старт, женщины

17:15

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала соревнований – московское.

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