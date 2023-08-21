Расписание чемпионата мира по летнему биатлону-2023 в Брезно-Осрблье
С 24 по 27 августа в словацком Брезно-Осрблье пройдет чемпионат мира по летнему биатлону.
Чемпионат мира по летнему биатлону-2023
Брезно-Осрблье, Словакия
24 августа
Суперспринт, юниорки
Квалификация – 11:00, финал – 12:30
Суперспринт, юниоры
Квалификация – 14:45, финал – 16:15
25 августа
Суперспринт, женщины
Квалификация – 11:00, финал – 12:30
Суперспринт, мужчины
Квалификация – 14:45, финал – 16:15
26 августа
Спринт, юниорки
11:00
Спринт, юниоры
13:00
Спринт, женщины
15:30
Спринт, мужчины
17:40
27 августа
Гонка преследования, юниорки
11:30
Гонка преследования, юниоры
13:15
Масс-старт, мужчины
15:15
Масс-старт, женщины
17:15
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала соревнований – московское.
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