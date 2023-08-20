Анна Сола: «Люблю свою страну и считаю себя патриотом. Нет абсолютно никаких моментов, которые подталкивали бы меня к смене гражданства»

Анна Сола заявила, что не хочет менять гражданство и является патриотом Беларуси.

– Государственные символы, гимн и флаг многое для вас значат?

– Конечно. Еще с детства, когда вела свой спортивный дневник, вырезала из газет флаги, наклеивала… Это очень важно. Я люблю свою страну и считаю себя патриотом.

– Что-нибудь может заставить вас сменить спортивное гражданство? Чисто гипотетически.

– Сейчас нет абсолютно никаких моментов, которые бы меня к этому подталкивали. Так что отвечу однозначно: ничего.

– Тема выступления и допуска наших спортсменов под нейтральным флагом… Вы для себе ее проговорили?

– Хотелось бы соревноваться с родными гимном и флагом, но если поставят перед выбором, то лично я выбрала бы выступать. Все ведь прекрасно знают, кто из какой страны.

Уверена, любой спортсмен с детства мечтает попасть на Олимпиаду, но отталкиваться нужно от возможностей. Да, когда нас забанили и лишили права выступать на международной арене, сначала испытала шок.

Нужно было время, чтобы все переосмыслить и понять, что делать дальше. Сейчас такое понимание есть. Как показала практика, и в Кубке Содружества побеждать не так уж легко, конкуренция хорошая, – сказала биатлонистка.