Сола о возвращении к гонкам: «Хочется уже проверить свой уровень. Но понимаю, что рано, могут быть последствия»

Белорусская биатлонистка Анна Сола ответила на вопрос о возвращении к соревнованиям.

В августе стало известно, что Сола пропустит сезон из-за беременности. В декабре у нее родилась дочь.

– Когда наметили свое возвращение в биатлон?

– Если честно, то сейчас каталась и думала, что хочется уже проверить свой уровень. Но понимаю, что рано, могут быть последствия. Нельзя так рано делать серьезные тренировки.

Сейчас мои занятия ради удовольствия. Однако если бы последний этап Кубка Содружества был в Раубичах, то, мне кажется, заявилась и поучаствовала.

– Винтовку пока в руки не брали?

– Нет, – ответила Сола.