Чемпионат Швеции. Магнуссон и Фемлинг выиграли масс-старты, Ханна Оберг и Понсилуома – 2-е, Самуэльссон – 4-й

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Анна Магнуссон и Пеппе Фемлинг победили в масс-стартах на чемпионате Швеции по биатлону.

Чемпионат Швеции

Соллефтео

Масс-старт

Женщины

1. Анна Магнуссон – 37.39,5 (0)

2. Ханна Оберг – 12,0 (4)

3. Муна Брурссон – 1.05,4 (1)

4. Эмма Нильссон – 1.55,5 (1)

5. Стина Нильссон – 2.24,1 (6)

6. Энни Линд – 2.26,4 (2)

Мужчины

1. Пеппе Фемлинг – 37.34,6 (1)

2. Мартин Понсилуома – 6,9 (3)

3. Йеспер Нелин – 10,9 (2)

4. Себастьян Самуэльссон – 44,3 (2)

5. Хеннинг Сьоквист – 1.58,3 (2)

6. Оскар Ольссон – 2.22,4 (4)

1 комментарий

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Стина, сколько же можно по воробьям стрелять
Сезон просто в топку
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