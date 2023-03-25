Чемпионат Швеции. Магнуссон и Фемлинг выиграли масс-старты, Ханна Оберг и Понсилуома – 2-е, Самуэльссон – 4-й
Анна Магнуссон и Пеппе Фемлинг победили в масс-стартах на чемпионате Швеции по биатлону.
Чемпионат Швеции
Соллефтео
Масс-старт
Женщины
1. Анна Магнуссон – 37.39,5 (0)
2. Ханна Оберг – 12,0 (4)
3. Муна Брурссон – 1.05,4 (1)
4. Эмма Нильссон – 1.55,5 (1)
5. Стина Нильссон – 2.24,1 (6)
6. Энни Линд – 2.26,4 (2)
Мужчины
1. Пеппе Фемлинг – 37.34,6 (1)
2. Мартин Понсилуома – 6,9 (3)
3. Йеспер Нелин – 10,9 (2)
4. Себастьян Самуэльссон – 44,3 (2)
5. Хеннинг Сьоквист – 1.58,3 (2)
6. Оскар Ольссон – 2.22,4 (4)
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