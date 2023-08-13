Карим Халили: «Могу позволить себе не один гамбургер, а потом выйти на тренировку. Никаких проблем»
Биатлонист Карим Халили рассказал, как проходит тренировочный сбор в Тюмени.
– В Тюмени все как всегда, ничего необычного. Хорошие условия, два стрельбища. Это большое преимущество.
Народа много здесь на базе, получается, что никто никому не мешает. Что касается прошлого сбора в горах, то я его пропустил. Приболел немного, поэтому не было смысла подниматься на высоту. Сейчас чувствую себя более-менее.
– Чем здесь можно заниматься в свободное от тренировок время?
– Тяжело чем-то заниматься, потому что город довольно далеко. Просто отдыхать на природе, дышать свежим воздухом.
– Не накачали себе сериалов, фильмов, книг не взяли с собой?
– Тут не так много свободного времени. Нет полных выходных дней, поэтому и нет такой необходимости.
– Насколько комфортно чувствуете себя в группе Артема Истомина? Из мужчин в ней только вы и Даниил Серохвостов, все остальные – девушки.
– Вполне комфортно. Каждый работает по своей программе, как и в любой другой группе. У всех – свои задачи.
– К какому типу биатлонистов вы относитесь: скрупулезно высчитываете все калории своего рациона или же можете позволить себе съесть, например, гамбургер, а потом выйти на тренировку?
– Могу позволить себе не один гамбургер, а потом выйти на тренировку. Нет никаких проблем, – сказал Халили.
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