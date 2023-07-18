Халили и Серохвостов пропускают сбор на Семинском перевале по состоянию здоровья

Биатлонисты Карим Халили и Даниил Серохвостов пропускают сбор на Семинском перевале по состоянию здоровья.

Об этом сообщил тренер Артем Истомин.

«Приехали практически все, за исключением Карима и Даниила. Карим заболел перед вылетом в горы, сейчас он уже здоров, но было бы нецелесообразно подниматься на высоту. Приняли решение остаться внизу.

Даниил приезжал, но здесь у него поднялась температура, начались проблемы со здоровьем, поэтому решили тоже спуститься вниз. Все остальные тренируются на Семинском», – сказал Истомин.