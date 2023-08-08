«Она неограненный алмаз. В ней развит абсолютно сумасшедший дух соперничества». Норвежский тренер о биатлонистке Киркеэйде

Теги сборная Норвегии жен сборная Норвегии жен Шюр Уле Сварстад Марен Киркеэйде Биатлон

Норвежский тренер назвал биатлонистку Марен Киркеэйде «неограненным алмазом».

В минувшем сезоне 20-летняя Киркеэйде заняла четвертое место в общем зачете Кубка IBU, а позднее вошла в основной состав сборной Норвегии на подготовку к сезону-2023/24.

«Она (Киркеэйде) на многое способна. Я бы назвал ее неограненным алмазом. Она не та, кто больше всех тренируется, не та, кто серьезнее всех относится к делу, и также не во всем точна. Но думаю, что это прекрасно, ведь она еще очень молода, у нее впереди много лет на взрослом уровне, так что всему придет своем время.

Лучший совет, который я могу дать, это учиться у своих товарищей по команде и не ждать от себя слишком многого на самом старте. Требуется время, чтобы достичь мирового топа, и для этого нужно сделать огромный шаг.

Она очень здорово пользуется шансами, которые получает. И в большинстве ситуаций она проявляет себя лучшим образом, в ней развит абсолютно сумасшедший дух соперничества», – сказал бывший тренер биатлонистки Шюр Уле Сварстад, который сейчас работает с норвежской командой по лыжным гонкам.

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий