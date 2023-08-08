«Она неограненный алмаз. В ней развит абсолютно сумасшедший дух соперничества». Норвежский тренер о биатлонистке Киркеэйде

Норвежский тренер назвал биатлонистку Марен Киркеэйде «неограненным алмазом».

В минувшем сезоне 20-летняя Киркеэйде заняла четвертое место в общем зачете Кубка IBU, а позднее вошла в основной состав сборной Норвегии на подготовку к сезону-2023/24.

«Она (Киркеэйде) на многое способна. Я бы назвал ее неограненным алмазом. Она не та, кто больше всех тренируется, не та, кто серьезнее всех относится к делу, и также не во всем точна. Но думаю, что это прекрасно, ведь она еще очень молода, у нее впереди много лет на взрослом уровне, так что всему придет своем время.

Лучший совет, который я могу дать, это учиться у своих товарищей по команде и не ждать от себя слишком многого на самом старте. Требуется время, чтобы достичь мирового топа, и для этого нужно сделать огромный шаг.

Она очень здорово пользуется шансами, которые получает. И в большинстве ситуаций она проявляет себя лучшим образом, в ней развит абсолютно сумасшедший дух соперничества», – сказал бывший тренер биатлонистки Шюр Уле Сварстад, который сейчас работает с норвежской командой по лыжным гонкам.