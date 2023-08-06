Жюлия Симон не выступит на турнире в Висбадене. Ее заменит Лу Жанмонно

Теги сборная Франции жен Жюлия Симон Лу Жанмонно турнир в Висбадене Биатлон

Французская биатлонистка Жюлия Симон не выступит на турнире City Biathlon в Висбадене.

Симон исчезла из списка спортсменов, заявленных на турнир. Ее заменила другая представительница Франции Лу Жанмонно. 

Шоу-гонка City Biathlon пройдет 13 августа. 

Симон не тренировалась с командой после завершения сезона. Биатлонистка подозревается в мошенничестве с банковскими картами – один из исков на нее подала Жюстин Брезаз-Буше, а второй поступил от члена штаба сборной Франции.

Лучшей биатлонистке мира грозит 5 лет тюрьмы? Ее обвиняют в мошенничестве с кредиткой подруги по команде

Жанмонно о деле против Симон: «Я поддерживаю Брезаз-Буше. Жюлия приняла много плохих решений, вместо того чтобы взять протянутые нами руки»

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