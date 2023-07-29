Симон Фуркад о целях сборной Франции на Blink: «Хотим напрячь норвежцев и немцев, чтобы показать им, что с нами тоже придется считаться»
Тренер мужской сборной Франции по биатлону Симон Фуркад назвал цели на фестиваль Blink.
Фестиваль Blink пройдет со 2 по 5 августа в норвежском Саннесе.
«Команда в хорошей готовности, хотя и есть несколько нюансов. Но это нормально, потому что нас ждут только первые соревнования в сезоне после перерыва в четыре месяца. Я думаю, что мы на правильном пути. Я вполне уверен в своей команде перед соревнованиями на следующей неделе.
На фестивале будут немцы и норвежцы, которые стали лучшими в прошлом сезоне. Я хочу, чтобы мы их напрягли до предела. Посмотрим, какой будет результат, но мы должны сделать все, чтобы максимально дестабилизировать их команды и показать, что с нами тоже придется считаться», – рассказал Фуркад.
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