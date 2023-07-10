Зигфрид Мазе: «Лагрейд, Фийон-Майе и Фуркад вкалывали, чтобы выйти на суперуровень. Что касается природного таланта, то лидер тут Йоханнес Бо»

Тренер сборной Норвегии по стрельбе Зигфрид Мазе ответил на вопрос, кто из его спортсменов наиболее талантлив.

« , к примеру, очень талантлив. Талантлив и Йоханнес Бо, но по-своему, и он очень отличается от Стурлы или или .

Могу назвать и , он был очень талантлив на стойке, но лежка давалась ему очень непросто. - ничего не давалось просто так: он талантливый ученик, но без природных данных.

Что касается способности работать, то тут нет равных Стурле, Кентену и Мартену. Все они вкалывали, чтобы выйти на суперуровень.

Что касается природного таланта, то лидер тут, бесспорно, . Как-то раз Йоханнес не тренировался с винтовкой несколько месяцев, он извинился передо мной за то, что не стрелял.

Однако в первый день сборов нельзя было подумать, что он не занимался – так хорошо у него получалось. Он – прирожденный талант», – сказал Мазе.