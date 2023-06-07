Йоханнес Бо: «В следующем сезоне все захотят меня обыграть, и это мотивирует меня каждый день»

Йоханнес Бо рассказал, почему пока не тренируется со сборной Норвегии по биатлону.

«Думаю, в августе еще будет рановато для первого высотного сбора. Поэтому, вероятно, я присоединюсь [к команде] только ближе к концу сентября.

Это связано с семейными обстоятельствами. В некотором смысле это для меня в новинку, когда твоя жена на позднем сроке беременности и при этом вокруг носится трехлетний ребенок. Из-за этого приходится проводить дома больше времени.

Всегда чувствуешь напряженность, когда происходит что-то новое. Но в то же время у меня есть опыт и я вижу, что неплохо справляюсь дома и держу все под контролем. Верю и надеюсь, что все будет хорошо.

У меня есть время тренироваться, отдыхать и проводить время с семьей. Это оптимальное решение, но оно также означает ответственность за собственную подготовку и успех. Я отношусь к этому со всей серьезностью и хочу показать партнерам по команде и тренерам, что смогу подготовиться к зиме», – сказал 17-кратный чемпион мира Йоханнес Бо.

«Я знаю, что в следующем сезоне все захотят меня обыграть, и это мотивирует меня каждый день. Понимаю, насколько сильно соперники трудятся ради этой победы, поэтому я должен выложиться как минимум так же», – добавил он.

Восьмикратный олимпийский чемпион Уле Эйнар Бьорндален считает, что Йоханнес может эффективно тренироваться даже в домашних условиях.

«Каждый год многие удивляются и критикуют его за отставание от графика. Будь это любой другой спортсмен, я бы и сам сказал, что трудно подойти к старту сезона в хорошей форме. Но Йоханнес может эффективно тренироваться дома», – отметил Бьорндален.

Величайший сезон Йоханнеса Бо – такого не было ни у кого. Это он улетел в космос или соперники просели?