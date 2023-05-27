Губерниев о словах Майгурова про диплом: «Я правильно понимаю, что профессиональное сообщество – это молчащие и не задающие вопросов жополизы?»

Теги Союз биатлонистов России Дмитрий Губерниев Виктор Майгуров Биатлон

Дмитрий Губерниев отреагировал на комментарий Виктора Майгурова по поводу его диплома.

Ранее суд в Екатеринбурге признал недействительным диплом, который глава Союза биатлонистов России (СБР) получил в 2001 году в Уральском институте коммерции и права.

По поводу этой истории Майгуров заявил: «Предпочитаю не ввязываться в публичные перепалки, а общаться с профессиональным сообществом».

«Я правильно понимаю, что профессиональное сообщество – это молчащие и не задающие вопросов жополизы? А суд, прокуратура и общественность – непрофессиональное сборище непонятных людей? 🤡» – написал Губерниев.

У босса нашего биатлона три диплома – и все ускользают. Как так?

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13 комментариев

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sfilatov13
правильно
+7
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Olga.t
Начинаются "битвы титанов"))
В биатлоне Майгуров VS Губерниев, в ФК Терюшков VS Тарасова/Жулин.
Спорт " пошёл лесом".
+4
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Франческо Тотти
Губерниев слово "жополиз" как никто другой знает.
У него на поток поставлено нужное комментирование некоторых персонажей. Где надо - залижет, где надо - доведет. Все на благо "подающих".
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Александр Рыбаков
Димон! выбрось конец веревки и забудь
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Ковш Сосновый
Ответ Olga.t
Начинаются "битвы титанов")) В биатлоне Майгуров VS Губерниев, в ФК Терюшков VS Тарасова/Жулин. Спорт " пошёл лесом".
Почему нет? Губерниев молодец, что пытается разворошить это гнездо. Майгуров на это и надеется, что буря утихнет и все забудут.
+5
-4
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Dinamik1
Губер нашел обьект для травли.Уверен что если капнуть под самого майонеза то многие удивятся что ни такой он правильный как кажется и грехов у него достаточно.
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Сергей Орлов
Так ты, Дима, и сам не задающий вопросов и молчащий жополиз)
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Vanek1411
Майгуров тот ещё фрукт, оправданий ему никаких. Но всегда так забавляет, как Димка превращается в борца за правду и справедливость, когда говорит о человеке, с которым конфликтует. Когда напротив него человек с совпадающей позицией, то Губер закрывает глаза и сам становится тем самым жополизом.
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Olga.t
Ответ Ковш Сосновый
Почему нет? Губерниев молодец, что пытается разворошить это гнездо. Майгуров на это и надеется, что буря утихнет и все забудут.
Скандалы в российском биатлоне продолжаются много лет, всё становится только хуже.
Не уверена, что Губерниев может стать "спасителем" в этой ситуации.
Но разобраться в этом безусловно надо.
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