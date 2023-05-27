Губерниев о словах Майгурова про диплом: «Я правильно понимаю, что профессиональное сообщество – это молчащие и не задающие вопросов жополизы?»

Дмитрий Губерниев отреагировал на комментарий Виктора Майгурова по поводу его диплома.

Ранее суд в Екатеринбурге признал недействительным диплом, который глава Союза биатлонистов России ( ) получил в 2001 году в Уральском институте коммерции и права.

По поводу этой истории заявил: «Предпочитаю не ввязываться в публичные перепалки, а общаться с профессиональным сообществом».

«Я правильно понимаю, что профессиональное сообщество – это молчащие и не задающие вопросов жополизы? А суд, прокуратура и общественность – непрофессиональное сборище непонятных людей? 🤡» – написал .

У босса нашего биатлона три диплома – и все ускользают. Как так?