Губерниев о словах Майгурова про диплом: «Я правильно понимаю, что профессиональное сообщество – это молчащие и не задающие вопросов жополизы?»
Дмитрий Губерниев отреагировал на комментарий Виктора Майгурова по поводу его диплома.
Ранее суд в Екатеринбурге признал недействительным диплом, который глава Союза биатлонистов России (СБР) получил в 2001 году в Уральском институте коммерции и права.
По поводу этой истории Майгуров заявил: «Предпочитаю не ввязываться в публичные перепалки, а общаться с профессиональным сообществом».
«Я правильно понимаю, что профессиональное сообщество – это молчащие и не задающие вопросов жополизы? А суд, прокуратура и общественность – непрофессиональное сборище непонятных людей? 🤡» – написал Губерниев.
У босса нашего биатлона три диплома – и все ускользают. Как так?
В биатлоне Майгуров VS Губерниев, в ФК Терюшков VS Тарасова/Жулин.
Спорт " пошёл лесом".
У него на поток поставлено нужное комментирование некоторых персонажей. Где надо - залижет, где надо - доведет. Все на благо "подающих".
Не уверена, что Губерниев может стать "спасителем" в этой ситуации.
Но разобраться в этом безусловно надо.