Майгуров о признании его диплома недействительным: «Предпочитаю не ввязываться в публичные перепалки, а общаться с профессиональным сообществом»

Теги Союз биатлонистов России Виктор Майгуров Биатлон

Виктор Майгуров высказался о признании его диплома недействительным.

– На днях суд признал недействительным ваш вузовский диплом. Планируете заявления или действия по этому поводу?

– В прошлые выходные в Рязани прошло совещание руководителей региональных федераций биатлона. Мы впервые собрали вместе столько людей, чтобы дать им отчет о деятельности СБР за прошедший сезон. Приехали представители 37 из 56 действующих федераций, те, с кем работаю и кто за меня голосовал.

Когда все доклады закончились, я взял слово, чтобы донести до нашей биатлонной семьи свое отношение к этой истории. Со стороны участников совещания вопросов не возникло, и это для меня главное.

Предпочитаю не ввязываться в публичные перепалки, а общаться с профессиональным сообществом, его понимание происходящего для меня важнее. Захотят люди поделиться услышанным – ради бога, их право. Со своей стороны сделал то, что посчитал правильным и необходимым, – сказал глава СБР.

У босса нашего биатлона три диплома – и все ускользают. Как так?

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6 комментариев

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den70
Ну, подумаешь, диплом поддельный. У нас и биатлон сейчас не особо настоящий.
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Александр Рыбаков
расходимся
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Додик Аксель
В данном случае профессиональным сообществом должны быть прокуратура, суд..., но без Сибири. А так ушёл от ответа. Хорошо, что не набил рожу вопрошавшему как у Жванецкого в миниатюре.
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тоторо
профессиональное сообщество такое же профессиональное как он?
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Olga.t
Можно допустить, что человек, не имеющий высшего образования становится неплохим руководителем. Но как быть с поддельными дипломами, в этом случае можно допустить, что данный руководитель мошенник и в других вопросах.
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Олег Кузнецов
Витя чотко дал понять, что на общество он забил, а на пользователей спортса болт положил...Ну что ж, ответим взаимностью Вите.
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