Майгуров о признании его диплома недействительным: «Предпочитаю не ввязываться в публичные перепалки, а общаться с профессиональным сообществом»

Виктор Майгуров высказался о признании его диплома недействительным.

– На днях суд признал недействительным ваш вузовский диплом. Планируете заявления или действия по этому поводу?

– В прошлые выходные в Рязани прошло совещание руководителей региональных федераций биатлона. Мы впервые собрали вместе столько людей, чтобы дать им отчет о деятельности СБР за прошедший сезон. Приехали представители 37 из 56 действующих федераций, те, с кем работаю и кто за меня голосовал.

Когда все доклады закончились, я взял слово, чтобы донести до нашей биатлонной семьи свое отношение к этой истории. Со стороны участников совещания вопросов не возникло, и это для меня главное.

Предпочитаю не ввязываться в публичные перепалки, а общаться с профессиональным сообществом, его понимание происходящего для меня важнее. Захотят люди поделиться услышанным – ради бога, их право. Со своей стороны сделал то, что посчитал правильным и необходимым, – сказал глава .

У босса нашего биатлона три диплома – и все ускользают. Как так?