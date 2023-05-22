Итальянская биатлонистка Элеонора Фаунер завершила карьеру в возрасте 25 лет

В минувшем сезоне спортсменка заняла 21-е место в общем зачете Кубка IBU. В январе она выигрывала спринт на этапе в Брезно-Осрбли.

«Решение я приняла недавно. Собиралась продолжать [карьеру], но примерно 20 апреля передумала.

Причина ухода проста: мы с семьей открыли ресторан, и во время весеннего отпуска у меня появилось желание что-то поменять и погрузиться в новую деятельность», – объяснила Фаунер.

На Кубке мира (начиная с сезона-2021/22) итальянка провела три гонки, не завоевав наград.