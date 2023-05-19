Падин о Бабикове вне сборной: «Когда спортсмен по каким-то критериям проходит на седьмых-восьмых ролях, место могут отдать более молодому и перспективному»

Теги сборная России Антон Бабиков Андрей Падин Биатлон

Андрей Падин рассказал, почему Бабиков не попал в состав на централизованную подготовку.

– Много было шума по включению в состав Антона Бабикова. Почему, когда ему предложили все-таки тренироваться со сборной, он решил уйти на самоподготовку?

– Я только поверхностно владею этой ситуацией и сильно в нее не вникал. Но я всегда говорил спортсменам, что тренер им нужен на первых этапах подготовки. 

Когда они становятся состоявшимися спортсменами с большим опытом работы со многими специалистами, от которых они берут самое лучшее, им нужен тренер только посоветоваться и подсказать.

Состоявшийся спортсмен должен уметь составлять свою тренировочную программу. Какой-то совет он может спросить у тренера. Антон Бабиков – состоявшийся спортсмен с большим опытом.

Когда он отказывался, руководствовался тем, что может от каждого тренера взять по зерну и составить тренировочную программу, которая его приведет к успеху. Тем более сейчас хватает показательных моментов.

В свое время многие уходили из команды на самоподготовку. Тот же Антон Шипулин готовился вместе с Алексеем Волковым. Можно привести пример Бьорндалена, который в большинстве случаев работал индивидуально. 

Мы не можем сказать, приведет ли этот путь к успеху Антона Бабикова, но он имеет на него право.

Почему его не брали в команду изначально? Возможно, не хватило каких-то баллов, чтобы быть основательно в команде. 

А когда спортсмен по каким-то критериям проходит на седьмых-восьмых ролях, то место могут отдать более молодому и перспективному спортсмену, – сказал Падин.

Антона Бабикова убрали из сборной. Он заступился за аналитика – и руководству это не понравилось

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11 комментариев

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Жертва ОФП брата Касаткиной
Теперь даже козырь про «накатываем молодёш на алимпяду» не работает, а они всё ищут молодых и перспективных вместо состоявшихся в профессии
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Татьяна Бурова
Ответ Alsjd
Они на 26 год натаскивают. «Готовятся к 2026 году и смене поколений». Такую инфу дал бывший реабилитолог биатлонистов в сторис у себя в инсте. Реабилитога уволили, кстати, так как посчитали, что нецелесообразно его держать.
А что Ростовцев не помнит, что его никто
так не обламывал и он в 34, 5 был на Олимпиаде, хотя в Олимпийском сезоне особо результатов не показывал.Ну в эстафете пригодился. А Антон хороший эстафетчик. А теперь Ростовцев надеется получить бонусы от молодого поколения?
А возрастным дорогу закрывает.
Хочется у ОКР спросить, по какому положению?
+9
-1
+8
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Alsjd
Они на 26 год натаскивают. «Готовятся к 2026 году и смене поколений». Такую инфу дал бывший реабилитолог биатлонистов в сторис у себя в инсте. Реабилитога уволили, кстати, так как посчитали, что нецелесообразно его держать.
+3
0
+3
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Татьяна Бурова
А вот такая отговорка,что могут взять не по спортивному принципу неприемлема.
В рейтинге СБР считали 20 гонок, Цветков бежал всего 14, из них для попадания на ЦСП он отбегал именно нужные гонки. Это нормально?
Сомневаюсь, что если Антон так же сделает, его возьмут.
Да, может Антону и не нужны ОИ, но ведь это мечта любого спортсмена.
А вот такими шагами( как Ростовцев и др функционеры)подрывается доверие к руководству
Надеюсь Антон будет готов к сезону..
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TBFTT
Ответ Gondeira
Состоявшихся это тех кто раз в году заезжает в призы на высочайшем уровне, да и то не всегда?)) Уж лучше искать среди молодежи новых Шипулина или Зайцеву, чем иметь постоянно десяток таких состоявшихся.
И не находить в и итоге ни то, ни сё.
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Alsjd
Ответ Татьяна Бурова
А что Ростовцев не помнит, что его никто так не обламывал и он в 34, 5 был на Олимпиаде, хотя в Олимпийском сезоне особо результатов не показывал.Ну в эстафете пригодился. А Антон хороший эстафетчик. А теперь Ростовцев надеется получить бонусы от молодого поколения? А возрастным дорогу закрывает. Хочется у ОКР спросить, по какому положению?
Просто готовиться к чему-то отдаленному получается выгодно, спроса нет
+2
0
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JL JL
Пусть будет как есть. Однако в одном случае был в протоколе 5, в другом - 7. Среднее - 6. Плюс три победы.
Понятно, только, что, если Бабиков и не прошел, то, сооовсем по другим т.с. критериям.
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Биатлонная зима
Надо просо делать свою работу
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Gondeira
Ответ Татьяна Бурова
А что Ростовцев не помнит, что его никто так не обламывал и он в 34, 5 был на Олимпиаде, хотя в Олимпийском сезоне особо результатов не показывал.Ну в эстафете пригодился. А Антон хороший эстафетчик. А теперь Ростовцев надеется получить бонусы от молодого поколения? А возрастным дорогу закрывает. Хочется у ОКР спросить, по какому положению?
Ну так, для начала сравни результаты 30-и летнего Ростовцева и нынешнего Бабикова.
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