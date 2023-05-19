Падин о Бабикове вне сборной: «Когда спортсмен по каким-то критериям проходит на седьмых-восьмых ролях, место могут отдать более молодому и перспективному»

Андрей Падин рассказал, почему Бабиков не попал в состав на централизованную подготовку.

– Много было шума по включению в состав Антона Бабикова. Почему, когда ему предложили все-таки тренироваться со сборной, он решил уйти на самоподготовку?

– Я только поверхностно владею этой ситуацией и сильно в нее не вникал. Но я всегда говорил спортсменам, что тренер им нужен на первых этапах подготовки.

Когда они становятся состоявшимися спортсменами с большим опытом работы со многими специалистами, от которых они берут самое лучшее, им нужен тренер только посоветоваться и подсказать.

Состоявшийся спортсмен должен уметь составлять свою тренировочную программу. Какой-то совет он может спросить у тренера. – состоявшийся спортсмен с большим опытом.

Когда он отказывался, руководствовался тем, что может от каждого тренера взять по зерну и составить тренировочную программу, которая его приведет к успеху. Тем более сейчас хватает показательных моментов.

В свое время многие уходили из команды на самоподготовку. Тот же Антон Шипулин готовился вместе с Алексеем Волковым. Можно привести пример Бьорндалена, который в большинстве случаев работал индивидуально.

Мы не можем сказать, приведет ли этот путь к успеху Антона Бабикова, но он имеет на него право.

Почему его не брали в команду изначально? Возможно, не хватило каких-то баллов, чтобы быть основательно в команде.

А когда спортсмен по каким-то критериям проходит на седьмых-восьмых ролях, то место могут отдать более молодому и перспективному спортсмену, – сказал .

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