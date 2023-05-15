Наталия Шевченко о сезоне: «Не скажу, что перевыполнила план. Было видно, что способна на результат, супернеожиданно не было»

Теги сборная России жен Наталия Шевченко (Мекрюкова) Биатлон

Биатлонистка Наталия Шевченко оценила итоги первого сезона после перехода из лыжных гонок.

В марте бывшая лыжница выиграла три золота на чемпионате России по биатлону в Ханты-Мансийске.

– Какие задачи вы ставили перед собой на этот сезон и что удалось реализовать? Есть ощущение, что план даже перевыполнили.

– Если посмотреть все мои лыжные сезоны, я всегда разгонялась под конец, то есть всегда чемпионаты и последние старты бежала хорошо.

План на год, конечно, у меня был – это привыкнуть к стрельбе, к бегу с винтовкой, да и в целом к биатлону. И, конечно, не наделать ошибок на этапе обучения стрельбе.

Понятно, что в перспективе ставились задачи попасть в цветы и даже попадание в топ-10 было бы хорошим результатом. Но удалось взять и личные медали, и командную, и в смешанной эстафете была первая медаль за сезон.

Не скажу, что перевыполнила план. По ходу сезона было видно, что способна на этот результат, поэтому не супернеожиданно было, – ответила Шевченко.

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