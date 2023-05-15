Наталия Шевченко о сезоне: «Не скажу, что перевыполнила план. Было видно, что способна на результат, супернеожиданно не было»

Биатлонистка Наталия Шевченко оценила итоги первого сезона после перехода из лыжных гонок.

В марте бывшая лыжница выиграла три золота на чемпионате России по биатлону в Ханты-Мансийске.

– Какие задачи вы ставили перед собой на этот сезон и что удалось реализовать? Есть ощущение, что план даже перевыполнили.

– Если посмотреть все мои лыжные сезоны, я всегда разгонялась под конец, то есть всегда чемпионаты и последние старты бежала хорошо.

План на год, конечно, у меня был – это привыкнуть к стрельбе, к бегу с винтовкой, да и в целом к биатлону. И, конечно, не наделать ошибок на этапе обучения стрельбе.

Понятно, что в перспективе ставились задачи попасть в цветы и даже попадание в топ-10 было бы хорошим результатом. Но удалось взять и личные медали, и командную, и в смешанной эстафете была первая медаль за сезон.

Не скажу, что перевыполнила план. По ходу сезона было видно, что способна на этот результат, поэтому не супернеожиданно было, – ответила Шевченко.