Наталия Шевченко: «У Грухвиной большой потенциал в биатлоне. В лыжной части проблем быть не должно, а стрелять научится, главное – желание»

Наталия Шевченко прокомментировала переход лыжницы Анны Грухвиной в биатлон.

– Аня рассказала, что вы затащили ее на стрельбище на сборе в Сочи. Расскажите, как это было. Как она себя проявила?

– На стадионе в Сочи мы просто ехали вместе, и я предложила ей пострелять. В присутствии тренеров, конечно. Она согласилась.

Попробовала пару обойм стоя пострелять: попаданий было мало, но и промахи были очень близкие. Ей просто маловата моя винтовка, она девушка высокая.

– Какие советы вы могли бы ей дать на первом этапе? На что обратить внимание?

– Я уже дала ей советы. Во‑первых, это слушать все, что тебе говорят, не отвлекаться на других спортсменов, работать именно с собой.

Во‑вторых, чувствовать себя и сразу говорить о своих ощущениях тренерам. В‑третьих, не опускать руки, даже если не будет получаться.

– На ваш взгляд, какой у нее потенциал?

– Я думаю, что у нее большой потенциал в биатлоне. В лыжной части, думаю, проблем быть не должно, а стрелять научится. Главное – желание! – сказала Шевченко.

Грухвина о переходе в биатлон: «В Сочи Наташка Шевченко меня затащила на стрельбище, пристала: «Попробуй-постреляй». Я и попробовала»