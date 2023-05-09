Мари Эдер: «В конце сезона появились проблемы с сердцем. Я была не в состоянии двигаться и заниматься спортом»

Финская биатлонистка Мари Эдер рассказала о проблемах с сердцем.

В марте 35-летняя спортсменка объявляла о завершении карьеры.

«К сожалению, в конце сезона появились некоторые проблемы с сердцем. Труднее всего было в прошлом месяце, я была не в состоянии двигаться и заниматься спортом.

Обычно мне нравится проводить время вне тренировок, но эти перемены... Когда я начала работать над обустройством нашего будущего, я поняла, что скучаю по какой-либо физической активности.

Так что я стала совершенно новым человеком, с новыми мыслями и идеями», – рассказала 35-летняя биатлонистка.

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